Fatiha Suresi meali ve tefsiri
Kur''an-ı Kerim'i açtığımızda bizi ilk karşılayan sure olan Fatiha esasında "başlangıç" manasına gelir. Kitab'ın özü anlamına gelen "Ümmü'l Kitab" olarak da bilinen Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasının bir özetidir. Her namazın rekatında okunan sure olan Fatiha, bir dua ve yakarış olmasının yanında baş tacı edilmesi gereken bir ahlak manzumesidir. İşte, Fatiha Suresi'nin anlamı ve tefsiri...
Giriş Tarihi: 11.03.2024
09:05
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
09:41
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Mekke döneminde nazil olan Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir. Fatiha Suresi'nin "ümmü'l kitab", el-Esas", "el-Kafiye", "el-Kenz", "es-Salat" gibi baka isimleri de mevcuttur.
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Nüzul sıralamasına göre 5 . sırada olan sure, Kur'an-ı Kerim'in hem özeti hem de mukaddimesi hükmündedir. Kur'an-ı Kerim'in ana meselelerini, özünü zımnında tutar.
"Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla..."
Fatiha Suresi 1. Ayet
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Fatiha Suresi 1. Ayet Tefsiri
🔵 "Eûzü" veya "istiâze" diye bilinen bu cümle, bu şekliyle bir âyet olmadığı için mushafa yazılmamıştır. "Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" (Nahl 16/98) şeklinde buyurulduğu için Kur'an okumaya başlayanlar, besmeleden önce "eûzü..." ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine getirmektedirler. Asıl adı İblîs olan şeytan, Allah'ın "Âdem'e secde et!" emrine uymadığı, kendisinin daha üstün olduğunu ileri sürerek emre karşı geldiği için meleklerin vatanından (melekût âlemi) kovulup sürgün edilmiş; o da imtihan dünyasında Allah'ın kullarını, O'nun yolundan ve rızâsından ayırmak için uğraşmayı kendine vazife edinmiştir (A'râf 7/11-17).
"Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."
Fatiha Suresi 2. Ayet
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Fatiha Suresi 2. Ayet Tefsiri
🔵 Dilimizde övme ve teşekkür etme, Arapça'da medih ve şükür kelimelerinin hamd kelimesine yakın mânaları bulunmakla birlikte bunlar arasında birtakım ince farklar da vardır. Methetme (övme) bir iyilik ve güzellik karşısında yapılır; bu iyilik ve güzelliğin sahibi, kendisinin bunda iradesi ve etkisi olsun olmasın methedilebilir. Kişi kendi iradesinin eseri olmayan güzelliği sebebiyle övüldüğü gibi cömertlik ve cesaret gibi erdemlerinden dolayı da övülür.
"Ödül ve ceza gününün tek hâkimi."
Fatiha Suresi 4. Ayet
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Fatiha Suresi 4. Ayet Tefsiri
🔵 "Ödül ve ceza (din) gününün hâkimi" diye çevirdiğimiz tamlamada geçen mâlik "malın, mülkün sahibi" demektir. Kıraat âlimlerince "hükümdar, iktidar sahibi" anlamında "melik" şeklinde de okunmuştur. İnsanlar için kullanıldığında mâlik ile melik arasında güç, yetki ve tasarruf hakkı bakımlarından önemli farklar vardır. Mal ve mülkün sahibi (mâlik) kişinin başkalarına hükmü geçmez, başkalarına hükmü geçen hükümdar (melik) ise her malın ve mülkün sahibi değildir.
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