Fatiha Suresi meali ve tefsiri

Kur''an-ı Kerim'i açtığımızda bizi ilk karşılayan sure olan Fatiha esasında "başlangıç" manasına gelir. Kitab'ın özü anlamına gelen "Ümmü'l Kitab" olarak da bilinen Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasının bir özetidir. Her namazın rekatında okunan sure olan Fatiha, bir dua ve yakarış olmasının yanında baş tacı edilmesi gereken bir ahlak manzumesidir. İşte, Fatiha Suresi'nin anlamı ve tefsiri...