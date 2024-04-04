Ekrem Demirli: "İbn'ül Arabi cömert ve sofrası olan bir yazardır"

Bekir Salih Yaman : Tedbirat-ı İlahiyye'nin giriş kısmında eserin, Aristoteles'in "Sırru'l Esrar"ının ahlak kısmına ikmal olduğundan bahsediyorsunuz. Bu geçirgenliği nasıl anlamamız lazım?

Ekrem Demirli:

Tedbirat-ı İlahiyye İbn Arabi'nin önemli sayılabilecek eserlerinden bir tanesi. Bir defa okunabilir, hacmi küçük ve herkese az-çok hitap edebilen bir kitap. Herkesin dikkatini çekebilecek bir yönü var. İbn Arabi'nin beyanı ile söylüyorum: Kitap bir tamamlama kitabı...

Klasik dünyada ahlak, aslında doğa bilimlerinin bir parçası olarak ortaya çıkıyor: Doğayı tanımak, evreni tanımakla ilgili. Temel itibariyle üç aşamadan oluşuyor.

➡ Birinci aşamada bugün siyaset, hukuk dediğimiz, şehir ve şehir kuralları, şehir yönetimi meselesi var.

➡ İkinci mesele ise ev yönetimi meselesi. Buna "tedbir-i menzil" denir. Ekonomi yani ev kanunları, ev yasası anlamına geliyor.

➡ Üçüncüsü ise bireysel olarak bir nefsin terbiye edilmesi. İnsan nefsinin, insan arzularının terbiye edilmesi üzerine kurulu.