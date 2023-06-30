Dursun Çiçek: "Ölüm hayata dair ve dâhildir"
Hızla akan bir çağın merkezinde yaşıyoruz. Bu hız çağında çoğu zaman etrafımızda olup biteni dahi fark edemiyoruz. Şehir, mekan, dağ, düşünce ve İslam düşüncesi üzerine yazdığı yazılar ve eserler ile tanıdığımız Dursun Çiçek ile insanın öte kavramı ile bağını, mekanı, şehir algımızı ve İslam düşüncesini merkeze alan geniş, kapsayıcı ve doyurucu bir röportaj gerçekleştirdik. Şöyle diyor Dursun Çiçek: "Tek başına kalmamak için yalnızlığa tutunuyoruz."
Giriş Tarihi: 30.06.2023
17:48
Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
18:43
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Bekir Salih Yaman:
Dağın Ötesi, Türkünün Ötesi, Fotoğrafın Ötesi şimdi de Mekanın Ötesi... Okurken bizi içimizden başlayan bir yolculuğa çıkaran Dursun Çiçek metinleri bunlar. Kitaplarınızı bir seri olarak mı ele almak lazım yoksa birbiriyle bağlantılı bir hafıza metinleri olarak mı düşünelim?
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Dursun Çiçek:
Evet, doğrusu ikinci cümle. Öte tabiri de şöyle;
biz hemen hemen 100 yıldır 200 yıldır hep berisini yaşıyoruz. Yani geçenlerde sağ olsun İhsan Fazlıoğlu güzel bir espri yaptı. Şimdi, dedi, sıra "Dağın Berisi", "Fotoğrafın Berisi", "Türkünün Berisi" ve "Mekânın Berisi"ni yazmana geldi. Aslında espri olarak söyleniyor ama bunu da yazmamız gerekiyor. Şundan dolayı; bu aydınlanma düşüncesiyle, Kant'la birlikte başlayan bir "numen-fenomen" ayrımının mutlaklaştırılması var. Yani bizim daha Türkçe tabirle " aşkın" olanla gerçeklik dediğimiz fenomenel olanın, birbirinden koparılması hadisesi var. Daha açıkçası, bizde bir "öte" fikrinin yok edilmesi hadisesi var. Biz, bir anlamda Aydınlanma sürecinde bizler ne yaşadık, bir öte fikrini yok etme üzerine yaşadık.
Bir öte fikrinin olmadığı bir sanatı, edebiyatı, mimariyi yaşadık. Resim yapılırken bir öte fikri yoktu veya şiir yazılırken bir öte yoktu ve bu Aydınlanma düşüncesinin tezahürü olarak bize de yansıdı. Biz de tabii büyük şairlerimizle büyük edebiyatçılarımızla aslında biz o hafızaya tutunduk. O şairlerin bugün kıymeti bilinmeyen, birilerinin kendince bir şey yaptığını zannederek küçümsediği, ergen çocuklar gibi veya ergen sosyolog gibi ergen psikolog gibi baktığı Necip Fazıl'lara Sezai Karakoç'lara hatta bir ara Yunus Emre'nin şair olup olmadığını tartışıyor genç romantikler.
Bunların hafızamıza tutunmaları bize aslında
o ayrımın "öte" ve "beri" ayrımının mutlaklaşmasını engellemiş oldu. Fakat dediğim gibi, bunu ben nasıl yapabilirim veya ben bunu nasıl aşabilirim, cümlesi çerçevesinde ben de sonuçta yaptığım bir şey aslında bir metafizik. Yani metafiziği de Kantçı anlamında kullanmıyorum. Bunları kullanırken de her birinin hesabını vermek gerekiyor.
Bugün metafizik diyerekten ezbere kullandığınız zaman hiçbir anlamı yok. Ama Kant'ın metafizik tanımıyla Kant öncesi felsefenin metafizik tanımı bile birbirinden farklıdır. Kant klasik metafiziği reddeder, yeni bir matematik ve fizik üzerine yeni bir metafizik kurar. Dolayısıyla metafizikten bahsederken bu ayrımı yapmazsanız hiçbir şey anlaşılmıyor.
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Dursun Çiçek:
Bu manada benim
kullandığım metafizik, bizim eskilerin "ilmi ilahi" dedikleri veya bizim klasik İslam düşünürlerinin "metafizik" dedikleri şeye tekabül ediyor. Bu da nedir, "ötenin bilgisi" "müteal olanın bilgisi", varlığın mütealle olan bağı ve ilişkisi. Çünkü biz bu varlığın bir öteyle irtibatı olduğunu biliyoruz. Bu varlığın öteyle irtibatı olduğuna inanıyoruz. Bu inanmak, 'bilmek'i de içinde taşıdığından dolayı ben de dağları gezerken, fotoğraf çekerken veya mimari anlamda şehirleri gezerken çünkü ben bir mimar bakışıyla bakmıyorum şehirlere, bir seyyah bakışıyla dağları gezdiğim gibi şehirleri geziyorum.
Yani
dağda bir şehir tasavvurunun ne olduğunu veya şehirde bir dağ tasavvurunun ne olduğunu tartışmaktan öte, bir dağın ve bir şehrin, bir görünenin öteyle irtibatının ne olduğunu ancak bu düşünceyle, bu ilmi ilahi ile izah edebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Aydınlanmacı bir perspektifle baktığınız zaman dağ, sadece ve sadece bir görüntüden ibarettir. Şehir, matematiksel ve fiziksel anlamda rasyonel olarak oluşturulmuş ve kurulmuş, kurgulanmış bir mekândan ibarettir.
Fotoğraf dediğiniz resme benzeyen bir ânı hafıza kılmak veya bir anı taşımakla ilgilidir. Biz peygamberleri öğrenirken aynı zamanda veya tasavvuf düşüncesini öğrenirken dağın ne olduğunu, dağın bir coğrafi göstergeden veya bir coğrafi mekândan ibaret olmadığını öğrenerek başlarız. Onun coğrafi bağlamını reddetmeden, fizik ve matematik bağlamını reddetmeden, suret bağlamını reddetmeden onun aynı zamanda Oysaki biz de bir dağ, dağ değildir. Emanetin kendine teklif edildiği bir bağlama sahiptir. "aşkın" boyutunu "müteal" boyutunu hemen o birliğin içine katarız.
Hz. Peygamberimizin Emanetin insandan önce dağlara teklif edildiğini biliriz. pagan tavırlar üzerine inşa edilmiş bir şehirden dağa sığınışını, Hira mağarasının bulunduğu Nur Dağı ile biliriz. Niye peygamberler dağlara çıkıyor, niye Hz. Musa (AS) Rabbi ile konuşmak için veya onun emirlerini almak için Tur Dağı'na çıktı. Niye Nuh'un Gemisi eskilerin Arasat dediği Tevrat'ta Ararat denilen veya bizim Cudi dediğimiz bir dağda sekinet buldu, sükuna erdi? https://www.instagram.com/p/CuHSL5AsvIz/
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Dursun Çiçek:
Buraya baktığımız zaman
hem dağların teklife muhatap olması hem peygamberlerin, evliyaların ve dervişlerin dağla olan irtibatı, dağın o coğrafi bağlamının ötesinde bir ötesinin olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla dağ bu anlamda sizin için bir "kapı" olabiliyor, dağ bu anlamda sizin için bir "geçiş" olabiliyor ve kendi suretinde bulunan o yüceliği bir üst müteallikle ve bir öte ile irtibatını kurabiliyorsunuz. Aynı şey şehir için de geçerli. Yani o matematik ve fizik bağlamının ötesinde aydınlanmanın şehir anlayışının ötesinde ne yapıyorsunuz bu defa siz o şehri bir inancın mücessem hale geldiği bir mekan olarak görmeye başlıyorsunuz.
Nasıl yani derken şimdi diyorsunuz Hz. Peygamber Efendimiz (SAV) Yesrib'i almış ve daha sonra buraya
Medine ismini koymuş. Niye Medine ismini koysun ki, başka bir isim koyabilirdi. Medine gramer olarak, dil olarak baktığınız zaman nedir? Dinin yaşandığı şehir anlamına gelir veya kulluğun yapıldığı şehir anlamına gelir veya daha alt anlamlarında işte borcun ödendiği yer. B orç derken de neyi kastediyoruz kulluğu kastediyoruz aslında "deyn" Arapça'da borç anlamına gelir, fakat şehir bağlamı bizim için önemli.
Ne anlama geliyor?
Din, Medine, tedeyyün bunlar hep aynı kökten gelir. İşte bugün medeniyet, daha çok sivilizasyonun karşılığı. Medeniyet biraz kirletilmiş veyahut da ortaya çıkarılması biraz daha farklı bir bağlam. Biz bugün medeniyeti tabii ki içselleştirebiliriz ama o manada asıl Medine temettün üzerinden gidersek medeniyet daha bize ait bir kavram olabilir. Dolayısıyla biz bir Medine'yi şehir olarak görürken nasıl bir mekan olarak görürüz dinin ete kemiğe büründüğü yer olarak görürüz, bir inancın ete kemiğe büründüğü yer olarak görürüz.
Peki şehir neden oluşur?
İşte şehir; evler, çarşı, mabet, mezarlık ve bahçelerden oluşur kabaca. Bunların hepsinin bizim için temsili bir anlamı var. Yani bunların tesadüfen mi mekan oldular, matematiksel hesaplarla, iktisadi gerekçelerle sırf fiziki ihtiyaçlardan dolayı mı bir insan bahçe yapar ev yapar mahallede yapar veya çarşı kurar? Hayır, bir insan inandığını yaşar. Ahlaki zeminini ete kemiğe büründürür. Bu anlamda bizim öte ile irtibatımızın en güzel örneği aslında şehirler.
Dağlardan sonra şehirler. Niye şehirler? Çünkü
biz bu dünyanın geçiciliğini evler üzerinden, şehirler üzerinden biliriz. Sürekli insanlık tarihine baktığımız zaman da evlerin değiştiğini fakat ev fikrinin değişmediğini şehirlerin harap olduğunu Kur'an-ı Kerim'in kıssalarında Hz. Peygamberimize (SAV) hatırlatılır. Örnekler olarak anlatılır kıssalarda. Bir geçicilik anlatılır; dünyanın geçiciliği, şehirlerin geçiciliği, insanın geçiciliği mekan üzerinden ve şehirler üzerinden de anlatılır. Dolayısıyla burada neye dikkat çekilir? Mekanın geçiciliği üzerinden başka bir mekana dikkat çekilir.
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Dursun Çiçek:
Biz i
nsanın, dolayısıyla bu dünyada olup biten bir hikayesi olduğunu düşünmüyoruz. Biz, bu dünyanın ötesinde bir öte dünya fikrine sahibiz. Bu öte dünya derken de bir cennet fikrine sahibiz. Niye sahibiz; çünkü bizde Hz. Adem ve Hz. Havva'nın hikayesi bizde cennette başlar, dünyada devam eder. Bu bizim de hikayemiz. Hz. Adem ve Hz. Havva'nın şahsında bütün kadınlar ve bütün erkekler cenneti ve cennetsel olanı temsil ederler.
Sadece evinde, şehrinde değil kendi şahıslarında da temsil ederler, fakat bizim konumuz ev ve şehirdir. Bir insan evini yapınca hemen bir oraya
yeşillik koyar, bir bahçe yapar. Ağaçlar koyar, meyve ağaçları olur veya altında dinleneceği ağaçlar koyar. Su olur, pınar olur. Nereden geliyor bu fikir? Çünkü şehir aynı zamanda bir hatırlamadır. Yani hatırlamazsa insanın böyle bir şey yapabilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Bir hatırlatan onu hatırlatır ve bu hatırlama sonucunda da bunu ete kemiğe büründürür. Bu anlamda şehirler bizim aslında cenneti unutmamamız üzerine, asıl mekanı unutmamamız üzerine oluşturduğumuz, kurduğumuz mekanlardır.
Dolayısıyla
biz mekanları kurarken bir hafızayı diri tutar ve hatırlama ameliyesi vasıtasıyla da sürekliliği sağlarız. Bir bütünlüğü kaybetmeden bir sürekliyi de oluştururuz ve bu bizi mekan kurmamıza sebep olur. Dolayısıyla biz mekan kurarken bir öte fikriyle kurarız. Evde biz cenneti hatırlarız, bahçede cennette hatırlarız, şehirde cenneti hatırlarız ve bunlarla birlikte kulluğumuzu hatırlarız ve bütün bunlarla birlikte cennet fikrini kaybetmeyiz. Biz dünyayı güzelleştirme derken de şehirlerimizi güzelleştirme derken de aslında, güzel olan cennet fikrini Allah'ın (CC) güzel isminin tecelli ettiği bir bağlamı bu dünyada sürdürürüz, taşırız ve bunu hakikatiyle anlamaya çalışarak bunun hakkını vermeye çalışırız. Bu manada gerçekten rahmetli Turgut Cansever'in "hüsnü muhafaza" dediği şey budur. Yani insan hüsnü muhafaza ilkesi çerçevesinde mekanını kurar. İnsan cenneti unutmaması için Allah (CC) dünyayı cenneti temsil edecek durumda, cennete hatırlatacak durumda güzel yaratmıştır ve insan bu güzelliği kaybetmemek üzere ömrünü imar ederek geçirir.
Mimari dediğimiz şey, şehirleri imar etme dediğimiz şey aslında budur. Yoksa Aydınlanma düşüncesi çerçevesinde dünyada
insan eliyle yeniden cennet kurma fikrine bu tamamen zıttır. Yani onların iddiası da dünyada bir cennet kurmadır fakat onlar bunu bir öte fikri olmadan, insanın aklı ve iradesiyle insanın imkanlarıyla kurma iddiasını taşırlar. Müslümanlar ise Müminler ise inananlar ise aksine zaten güzel olan dünyaya uyum sağlayarak onun cennetin bir temsili olduğunu bilerek yine o cenneti dünyada mahremiyet duygusuyla güzellik duygusuyla, iyilik duygusuyla, yücelik duygusuyla sürdürürler ve helal-harama riayet ederek de kulluklarını yani deyinlerini, borçlarını öderler ve onların şehirlerinde bu manada bu ilkeler esas olur. Dolayısıyla bu mekanlar bir maneviyat üzerine bir öte fikri üzerine kurulur.
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Bekir Salih Yaman:
Mekan insanı yalnızlaştırır mı yoksa insan yalnızlık duygusundan bir kurtulma uğraşı olarak mı mekana ilgi duyar?
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Dursun Çiçek:
Yalnızlıkla tabii o benim bir de benim sözüm cümlesi tabii riskli bir şeydir. Bazen çok etkilendiğimiz bir insanın veya yıllar önce okuduğumuz kitaptaki bir cümleyi de bazen sahiplenerek kullanıyoruz. Onun için hiçbir kendi kitabımızda da olsa kendi konuşmamızda da olsa bir cümleye
benim cümlem diye sahip çıkmamak lazım. Ben şeyi çok kullanırdım kitaplarla yaşayan bir insan olduğum için. Rahmetli babam "oğlum bu kadar okulu bitirdin, öğretmen oldun, üniversiteyi bitirdin hala kitap alıyorsun yetmedi mi? Niye işte mesleğin de var maaş da alıyorsun artık kitap almaman gerekmiyor mu" falan dediğinde "Ya hu baba kitap sadece okunmak için değil okumanın sonu yok ama kitap aynı zamanda birlikte yaşamak için de okunur" diye bir cümle kurdum ve ben Walter Benjamin'in böyle bir söz olduğunu bilmiyordum, okumamıştım mesela. Bir yerden duymuş olabilirsiniz, hiç duymamış da olabilirsiniz veya aynı şeyleri siz düşünmüş de olabilirsiniz.