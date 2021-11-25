Cuma günü yapılması hoş karşılanan sünnetler nedir?
Cuma günü "üzerine güneş doğan en hayırlı gün" ve müminlerin bayramıdır. Cuma'nın önemini Yüce Allah (CC) ayetlerle, Efendimiz (SAV) hadis-i şerifler ile bizlere bildirmiştir. Bu mübarek zaman diliminde Müslümanlar ibadet, dua ve zikir ile meşgul olurlar. Peki, Cuma günü yapılan sünnetler nelerdir? Cuma günü nasıl eylemler içerisinde olmalıyız? Cuma günü Allah'ın (CC) hoşuna giden ibadetler hangileridir?
Giriş Tarihi: 25.11.2021
21:50
Müslüman şahsi olarak herkesin ondan memnun olduğu kişidir. Efendimiz (SAV),
buyurarak müminleri temizlik hususunda dikkatli davranmaya yöneltmiştir. "Peygamberlerin sünneti (fıtrat) beştir – yahut beş şey fıtrat gereğidir- :Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kırpmak."
(Buhari, Libâs 51,62, 64 Müslim, Tahâret 49, 50)
(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın
Estetik bir ölçü olarak sünnet
Cuma müminlerin bayramıdır. Bayramda herkes güzel kıyafetler ve kokular sürünür. Resulallah (SAV) bir hadis-i şerifinde
, "Bir kimse Cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir, ya kendi özel kokusundan veya evinde bulunan güzel kokudan sürünür ve evinden çıkar, iki kişinin arasına girmez, sonra üzerine farz olan namazı kılar, imam hutbe okurken susup onu dinlerse, o cuma ile öteki cuma arasındaki günahları bağışlanır." buyurarark güzel konu sürmenin önemine değinmiştir.
(Buhari, Cuma 6)
(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın
Sadaka belaları def ettiği ile toplumsal birlikteliği de sağlar. Zira Nebi-i Zişan Efendimiz (SAV) sadaka hususunda,
buyurarak sadakanın önemine dikkat çekmiştir. "Her birinizin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. İşte bu sebeple her tespih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) bir sadaka, her tekbir bir sadaka, iyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar."
(Müslim, Müsâfirîn 84)
(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın
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