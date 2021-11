Cuma günü yapılması hoş karşılanan sünnetler nedir?

Sadaka belaları def ettiği ile toplumsal birlikteliği de sağlar. Zira Nebi-i Zişan Efendimiz (SAV) sadaka hususunda, "Her birinizin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. İşte bu sebeple her tespih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) bir sadaka, her tekbir bir sadaka, iyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar." buyurarak sadakanın önemine dikkat çekmiştir.

(Müslim, Müsâfirîn 84)

