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26 Kasım Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajları

26 Kasım 2021 Cuma günü yine müminler camileri dolduracak, kalpler imanla diller Allah'ın zikri ile buluşacak. Bu mübarek vakitte herkes sevdiklerine Cuma mesajları atacak. Sizler için anne babanıza, büyüklerinize, akrabalarınıza, kardeşlerinize ve arkadaşlarınıza atabileceğiniz Cuma mesajlarını derledik. En anlamlı Cuma mesajları, sözleri, dualı, kısa ve uzun…

Giriş Tarihi: 25.11.2021 20:37
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26 Kasım Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajları

Bizi bu cumaya kavuşturan hakkımızda hayırlı kapılar açan Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbimiz bizi hakkımızda hayırlı olacak nice cumalara eriştir. Âmin!

Hayırlı Cumalar

Al-i İmran suresi hakkında bilgi almak 190-194. Ayet tefsirlerini okumak için tıklayın

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26 Kasım Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar

Yüce Rabbimiz merhametlilerin en merhametlisidir. Yarattığı mahlûkat adedince yüceler yücesini hamd ve tesbih ederiz. Ey Rabbimiz dualarımızı karşılıksız bırakma. Âmin!

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26 Kasım Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajları

Yüce Allah (CC) bizleri cenneti cemali ile şereflenen mümin, muvahhid ve sevdiği kullarından eylesin. Âmin!

Hayırlı Cumalar

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26 Kasım Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar

Dünya hayatı geçicidir. Rabbimiz bizlerden O'na (CC) yönelmemizi ve emirlerine sıkı sıkıya sarılmamızı ister. Hepimizin Yüce Allah'a (CC) yakınlaştığı bir Cuma günümüz olması duasıyla. Âmin!

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26 Kasım Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajları

Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Bu Cuma, kardeşlerimizin gönlünü aldığımız mübarek bir zaman dilimi olsun. Tüm İslam âleminin Cuma bayramı mübarek olsun. Âmin!

Hayırlı Cumalar

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