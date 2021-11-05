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Cuma günü ve namazı hakkında ayet ve hadisler

Bir araya getirmek kökünden gelen Cuma namazı, Müslümanların her hafta cemaat ile eda ettikleri bir ibadettir. Cuma namazı, Kur'an-ı Kerim'de isim verilerek emredilen tek namazdır. Evde yahut tek başına kılınamayan Cuma namazı, müminlerin bir araya geldikleri bir bayram günüdür. Yüzlerde güller açtırarak dünya telaşesine kısa bir süre aradır, Cuma… Peki bu bilgiler doğrultusunda, Cuma namazı nedir? Cuma namazı ne zaman kılınır? Cuma hakkında ayetler, Cuma hakkında hadisler nelerdir? Cuma namazı hakkında ayet ve hadisleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 05.11.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 14:38
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Cuma Suresi 9. Ayet
Cuma Suresi 9. Ayet

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır."

Cuma Suresi 9. Ayet

Cuma suresi 9. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Cuma Suresi 9. Ayet Tefsiri

📌 Müslümanların cuma günü yaptıkları haftalık toplu ibadetin önemi üzerinde durulmakta ve Resûlullah döneminde yaşanan bir olay ışığında ibadet ciddiyeti ve mabet âdâbıyla ilgili bir uyarı yapılmaktadır.

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Cuma Suresi 10. Ayet
Cuma Suresi 10. Ayet

"Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lutfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz."

Cuma Suresi 10. Ayet

Zümer suresi 10. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Cuma Suresi 10. Ayet Tefsiri

📌 "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır. Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, "Cum'a", 18); "Cumada öyle bir an vardır ki eğer müslüman bir kul o anı denk getirir Allah'tan iyi bir dilekte bulunursa Allah onu kendisine muhakkak verir" (Müslim, "Cum'a", 13-15)."

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Cuma Suresi 11. Ayet
Cuma Suresi 11. Ayet

"Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki: "Allah'ın nezdinde olan, eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır."

Cuma Suresi 11. Ayet

Cuma suresi 11. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Cuma Suresi 11. Ayet Tefsiri

📌 "Cuma hazırlığı çerçevesinde sünnet olan işlerin başında boy abdesti almak gelir; hatta bu, bazı âlimlere göre farzdır. Cuma günü öğle vaktinde öğle namazı yerine kılınan namaza cuma namazı denir. Belli şartların varlığı halinde cuma namazının farz olduğu hususunda icmâ vardır."

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Müslim, Cuma 17
Müslim, Cuma 17

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı."

(Müslim, Cuma 17)

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Tirmizî, Cuma, 2
Tirmizî, Cuma, 2

"Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah'tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o isteğini verir."

(Tirmizî, Cuma, 2)

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