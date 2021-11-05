Cuma günü ve namazı hakkında ayet ve hadisler

Bir araya getirmek kökünden gelen Cuma namazı, Müslümanların her hafta cemaat ile eda ettikleri bir ibadettir. Cuma namazı, Kur'an-ı Kerim'de isim verilerek emredilen tek namazdır. Evde yahut tek başına kılınamayan Cuma namazı, müminlerin bir araya geldikleri bir bayram günüdür. Yüzlerde güller açtırarak dünya telaşesine kısa bir süre aradır, Cuma… Peki bu bilgiler doğrultusunda, Cuma namazı nedir? Cuma namazı ne zaman kılınır? Cuma hakkında ayetler, Cuma hakkında hadisler nelerdir? Cuma namazı hakkında ayet ve hadisleri sizler için derledik.