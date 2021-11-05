Cuma günü ve namazı hakkında ayet ve hadisler

"Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lutfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz."

Cuma Suresi 10. Ayet

Zümer suresi 10. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Cuma Suresi 10. Ayet Tefsiri

📌 "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır. Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, "Cum'a", 18); "Cumada öyle bir an vardır ki eğer müslüman bir kul o anı denk getirir Allah'tan iyi bir dilekte bulunursa Allah onu kendisine muhakkak verir" (Müslim, "Cum'a", 13-15)."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Aile hakkındaki hadis-i şerifleri okumak için tıklayın