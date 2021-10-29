Hayreddin Karaman'ın Bir Varmış Bir Yokmuş kitabından 15 alıntı (1. cilt)

"Güreşe meraklı idim, bu merakı iki dedemin pehlivan olmasından ve evde birçok pehlivanlık hikâyeleri dinlemiş bulunmamdan ileri gelmiş olabilir."

📌 Hayreddin Karaman kimdir?

◾ Erzurumlu bir ailenin çocuğu olarak 1934 yılında Çorum'da dünyaya geldi. İlkokulu burada bitirdikten sonra özel olarak Arapça ve İslâmî ilimler tahsil etti. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün ilk mezunlarından biri olan Karaman, mezuniyetinin ardından İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde fıkıh asistanı oldu.

◾ Yüksek İslam Enstitüleri'nin İlahiyat Fakültelerine dönüşmesinin ardından akademik çalışmalarını tamamlayarak sırasıyla doktor, doçent ve profesör unvanlarını aldı.

◾ Yarım asra yaklaşan fikir ve meslek hayatı boyunca, yurtiçi ve yurtdışında binlerce konferans, seminer, panel, vaaz, hutbe, kurs, yazılı ve görsel medya programı ve eğitim programında yer alarak eğitim faaliyetlerini sürdürdü. Aralarında bugünün tanınmış bilim ve fikir adamları olan binlerce öğrenci yetiştirerek "hocaların hocası" mevkisine yükseldi.

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