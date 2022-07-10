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Bir mutluluk vesilesi: Bayram

Her sene Müslümanlar olarak idrak ettiğimiz Kurban Bayramı, bizlere hem kendi muhasebemizi gerçekleştirmemiz gerektiğini hem de ümmetin birliğini anımsatır. Kurban edilen hayvan esasında bir semboldür. Bayramdan kasıt insanın kendisini Allah yolunda kurban etmesi, Allah Teala'ya itaat etmesi ve sadakat göstermesidir.

Giriş Tarihi: 10.07.2022 15:33
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◾ Hayat derinden akan bir ırmak misali geçmeye devam ediyor. Henüz yeni idrak ettiğimiz 2021 Kurban Bayramı'nın üzerinden koca bir yıl geçmişken 2022 Kurban Bayramı'nın ikinci gününü idrak ediyoruz.

◾ Senede iki defa coğrafyamızı şereflendiren bayramlar, Müslümanlar için bir rahmet, bağışlanma ve toplumsal bütünlüğü sağma vesileleridir.

Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

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"(Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri) bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir; âhiret yurduna gelince işte asıl hayat odur; keşke bunu bilselerdi!"

Ankebut Suresi 64.Ayet

Ankebut Suresi 64. Ayeti okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

Bir mefhum olarak Kurban Bayramı

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İnsanoğlu yaratılışı sebebiyle unutkan olmaya, unutkanlığa meyillidir. Bu hakikat "İnsan nisyan ile mamüldür" kelam-ı kibarınca dile getirilir.

◾ Hızla geçen hayat ve gözlerin önünden akıp geçen ömür, bayramlar ile adeta tekrar hafızalarda canlanır ve Hak Teala'ya dönüşün olduğunu insanlığa hatırlatır.

Bayram mesajları

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"Öyleyse nereye gidiyorsunuz?"

Tekvir Suresi 26. Ayet

Tekvir Suresi 26. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Hüznün ve sevincin hakim olduğu 10 bayram şiiri

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Bayramlar hem milli bilincimizi hem de kulluk bilincimizi tutup ayağa kaldıran ve uzun süre diri tutmamızı sağlayan özel günlerdir.

◾ İslam'ın temel nişanelerinden olan Ramazan ve Kurban bayramları Hak Teala'nın merhametinin tecellileri olarak biz kullarına birer armağanıdır.

Peygamber Efendimiz bayramları nasıl geçirirdi?

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