Bir mutluluk vesilesi: Bayram

Her sene Müslümanlar olarak idrak ettiğimiz Kurban Bayramı, bizlere hem kendi muhasebemizi gerçekleştirmemiz gerektiğini hem de ümmetin birliğini anımsatır. Kurban edilen hayvan esasında bir semboldür. Bayramdan kasıt insanın kendisini Allah yolunda kurban etmesi, Allah Teala'ya itaat etmesi ve sadakat göstermesidir.