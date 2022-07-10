Bir mutluluk vesilesi: Bayram
Her sene Müslümanlar olarak idrak ettiğimiz Kurban Bayramı, bizlere hem kendi muhasebemizi gerçekleştirmemiz gerektiğini hem de ümmetin birliğini anımsatır. Kurban edilen hayvan esasında bir semboldür. Bayramdan kasıt insanın kendisini Allah yolunda kurban etmesi, Allah Teala'ya itaat etmesi ve sadakat göstermesidir.
Giriş Tarihi: 10.07.2022
15:33
◾ Hayat
derinden akan bir ırmak misali geçmeye devam ediyor. Henüz yeni idrak ettiğimiz 2021 Kurban Bayramı'nın üzerinden koca bir yıl geçmişken 2022 Kurban Bayramı'nın ikinci gününü idrak ediyoruz.
◾ Senede
iki defa coğrafyamızı şereflendiren bayramlar, Müslümanlar için bir rahmet, bağışlanma ve toplumsal bütünlüğü sağma vesileleridir.
Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları
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İnsanoğlu yaratılışı sebebiyle unutkan olmaya, unutkanlığa meyillidir. Bu hakikat kelam-ı kibarınca dile getirilir. "İnsan nisyan ile mamüldür"
◾ Hızla geçen
hayat ve gözlerin önünden akıp geçen ömür, bayramlar ile adeta tekrar hafızalarda canlanır ve Hak Teala'ya dönüşün olduğunu insanlığa hatırlatır.
Bayram mesajları
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Bayramlar hem milli bilincimizi hem de kulluk bilincimizi tutup ayağa kaldıran ve uzun süre diri tutmamızı sağlayan özel günlerdir.
◾ İslam'ın temel nişanelerinden olan Ramazan ve
Kurban bayramları Hak Teala'nın merhametinin tecellileri olarak biz kullarına birer armağanıdır.
Peygamber Efendimiz bayramları nasıl geçirirdi?