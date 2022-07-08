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  • Bayram mesajları 2022… En güzel, resimli, anlamlı, kısa, uzun Kurban bayramı mesajları

Bayram mesajları 2022… En güzel, resimli, anlamlı, kısa, uzun Kurban bayramı mesajları

Bir sene süren ayrılığın ardından sonra kavuşulan Kurban bayramı müminler için bir bağışlanma ve mutluluk vesilesidir. Efendimizin en kıymet verdiği sünnetlerden olan Sıla-i rahim ile akrabalık yönlerini kuvvetlendiren Müslümanlar, muhtelif vesilelerle göremedikleri akraba ve arkadaşlarına bayram mesajları atıyorlar. Değer verdikleri sevdiklerinin 2022 Kurban bayramını kutlamak, tebrik etmek maksadıyla bayram mesajı gönderiyor. Kurban bayramını kutlamak isteyenler uzun, kısa, resimli, manalı bayram mesajlarını sosyal medya kanalları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden sevdiklerine iletecek. İşte herkesin paylaşabileceği resimli, uzun, kısa, anlamlı, güzel bayram, kurban bayramı mesajları…

Giriş Tarihi: 08.07.2022 19:52
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🔺 Asıl bayramı ahirette yapanlardan olmak duası ile…

Bayramınız mübarek olsun

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🔺 Hürmet ve hasretle ellerinizden öper, bayram-ı şerifinizi kutlarım.

Kurban bayramınız mübarek olsun Hürmet ve hasretle ellerinizden öper, bayram-ı şerifinizi kutlarım.

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🔺 Bizleri bir bayrama daha eriştiren Rabbimize şükürler olsun.

Bayramınız mübarek olsun

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🔺 Bir içten selam uzun mesafeleri kısa eder. Bu bayram sevdiklerimize onları ne denli sevdiğimizi hatırlatalım.

Bayramınız mübarek olsun

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🔺 Bu kıymetli bayramda kâinatın yegâne sahibi Yüce Allah dualarınızı kabul buyursun.

Bayramınız mübarek olsun

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