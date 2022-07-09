Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

Zilhicce ayının onuncu gününün gelmesi ile Müslümanlar 2022 Kurban Bayramı'nı idrak ediyorlar. Tüm müminler bayramı karşılamak için sabahın ilk ışıkları ile yeryüzünün tüm mabedlerini doldurma gayreti içinde oldu. Dünyanın en batısından en doğusuna dek her kara parçası 2022 Kurban Bayramı'nın aydınlatıcı güzelliği iyi ferahladı. Sizler için dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanların Kurban Bayramı sevincini fotoğraflarla bir araya getirdik.