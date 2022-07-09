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Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

Zilhicce ayının onuncu gününün gelmesi ile Müslümanlar 2022 Kurban Bayramı'nı idrak ediyorlar. Tüm müminler bayramı karşılamak için sabahın ilk ışıkları ile yeryüzünün tüm mabedlerini doldurma gayreti içinde oldu. Dünyanın en batısından en doğusuna dek her kara parçası 2022 Kurban Bayramı'nın aydınlatıcı güzelliği iyi ferahladı. Sizler için dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanların Kurban Bayramı sevincini fotoğraflarla bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 09.07.2022 17:51 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 18:47
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📍 İstanbul

İstanbul'da bayram namazının yegane durağı Ayasofya Camii Kebir-i oldu. Ülkemizin dört bir tarafından inananlar 2022 Kurban Bayramı namazını Ayasofya'da kılabilmek için toplandılar.

◼ Bayram namazı için erken saatlerde Sultan Ahmet Meydanı'nı dolduran farklı milletlerden müslümanlar büyük bir huşu içerisinde bayram namazını eda ettiler.

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📍 İstanbul

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📍 Arnavutluk

◼ Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı büyük coşkuyla karşıladı. Ülkede yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti, sevdikleriyle bayramlaştı.

◼ Arnavutluk'ta bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran'daki İskender Bey meydanında binlerce Müslümanın katılımıyla idrak edildi.

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📍 Arnavutluk

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📍 Azerbaycan

◼ Kardeş ülke Azerbaycan'da Kurban Bayramı büyük bir özlem ile karşılandı. Halk başkent Bakü olmak üzere şehirlerin büyük camilerinde bayram namazını kıldı.

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