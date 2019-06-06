Peygamber Efendimiz bayramları nasıl geçirirdi?

Toplum ve bireysel düzeyde, meşru ölçüler çerçevesinde, eğlenmenin bir ihtiyaç olduğuna inanan Hz. Peygamber, Medine'ye hicret ettikten sonra, Medinelilerin yılda iki bayram kutladıklarını görüp "Yüce Allah size o iki bayram günlerine bedel olarak daha hayırlı iki bayram günleri ihsan buyurmuştur" (Ebu Davud, "Salât", 245; Nesâî, "İdeyn", 1) diye müjdeledi ve o günlerin Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı günleri olduğunu haber verdi. Müslümanlar bu günlerde birbirlerini ziyaret eder, bayramlaşır, yer, içer ve meşrû bir şekilde eğlenerek günlerini neşe ile geçirmeye çalışırlardı. Hz. Peygamber bir başka hadisinde ise şöyle buyurur: "Arefe günü, kurban günü ve "teşrik" günleri biz Müslümanların bayramıdır. Bu günler yeme içme günleridir." (Ebû Dâvud, "Savm", 50; Tirmizî, "Savm", 59)