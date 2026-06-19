Ferah Uzundurukan'ın "Hepimizin bir gün bu dünyadaki son günü olacak" sözü hakikatini en naif ve vurucu haliyle hatırlatıyor. Yazarın "Sözler de Kırılır" isimli eseri insanın en derin köşelerine dokunarak onu kaçtığı gerçeklerle yüzleştiren sarsıcı bir ayna niteliğinde. Kitap, kelimelerin de tıpkı insan kalbi gibi incinebildiğini ve nihayetinde kırılabildiğini fısıldarken; bu derleme, faniliğin ve kırgınlıkların ortasında ayakta kalmaya çalışan insan ruhunun adeta bir manifestosuna dönüşüyor. İşte, sizler için derlediğimiz alıntılar...
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Hayat herkes için farklı akıyor. Güneş tüm insanlara doğuyor, fakat akrep ile yelkovan her kişi için bambaşka ilerliyor.
Ferah Uzundurukan
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Yüreğimizdeki fırtınaları tek başına sırtlamaya çalışmak, saklamak, paylaşmamak, bizi sadece bedensel değil, psikolojik anlamda da bir boşluğa sürükler, çöküntüye uğratır.
Ferah Uzundurukan
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Anlatılamayan, içeriye hapsedilen her duygu, insanı kendine esir eder.
Ferah Uzundurukan
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Bir duygu, varsa vardır! Duygularımız bizim iç dünyamızı oluşturur.
Ferah Uzundurukan
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Aşk kalbe gelip yerleşince, kişi kendi derinindeki "öz"e ulaşıyor.