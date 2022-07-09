Bir mefhum olarak Kurban Bayramı
Hak Teala inananlara bir sevinç, rahmet ve mutluluk kaynağı olarak senede iki defa olmak üzere iki bayram vermiştir. Bu bayramlardan biri de kurban ibadetinin ifa edildiği Kurban Byaramı'dır. Zilhicce ayının onuncu günü başlayarak dört gün boyunca süren Kurban Bayramı'nda müminler hem ibadetlerini ifa eder hem de sıla-i rahimde bulunurlar. Sizler için kurban kavramının esasında hangi manalara denk geldiğini izah etmeye çalıştık.
Giriş Tarihi: 09.07.2022
16:04
Kurban Bayramı'nın karşılığı
◾ Kurban Bayramı Arapça karşılığı "Iyd el-
edha"dır. " Avde" masdarından türeyen ıyd kelimesi adet haline gelmek, yeniden dönüp gelmek, tekrar dönmek manasına gelmektedir. " Edha" ise kurbanlık anlamına gelen "dahiyye" kelimesinden türemiştir.
◾ Allah Teala'nın insanlar için
bir rahmet vesilesi kıldığı iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı, Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce'nin onuncu günü başlar ve dört gün sürer.
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Kurban Bayramı, tıpkı Ramazan Bayramı gibi hicri ikinci senede Müslümanlara bildirilir. Bu tarihten itibaren Müslümanlar her sene Zilhicce'nin onuncu gününden itibaren dört gün bayramı idrak ederler.
◾ Zaman içerisinde bir
gelenek haline gellen bayram kutlamaları da yaklaşık on dört asırdan bu yana ümmetçe kutlanır.
Arefe günü oruç tutulur mu?
◾ Bayramdan bir gün evvelki gün olarak bilinen
Arefe, Müslümanlar için önemli ve müstesna bir gün olarak öne çıkar.
◾ Bugün içerisinde yapılacak
her ibadet faziletlidir. Bir gelenek haline gelen Arefe günü orucu da Müslümanlar tarafından en çok ifa edilen ibadetlerden birisidir.
Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu?
◾ Kurban Bayramı boyunca oruçlu olmak
Hanefi mezhebine göre tahrimen mekruh, Şaffi ve Hanbeli mezheplerine göre h aram, Malikilere göre ise dördüncü gün mekruhtur.
Teşrik tekbiri nedir?
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Arefe günü idrak edilen sabah namazından itibaren başlayarak bayramın son günü ikindi vaktine dek farz namazlardan sonra getirilen tekbirlere "teşrik tekbiri" denir.
◾ Her farz namazın ardından üç defa tekrar edilmek kaydı ile:
"Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu Allahu Ekber, Allahu Ekber velillahilhamd" olarak zikredilir.