Bir mefhum olarak Kurban Bayramı

◾ Kurban Bayramı, tıpkı Ramazan Bayramı gibi hicri ikinci senede Müslümanlara bildirilir. Bu tarihten itibaren Müslümanlar her sene Zilhicce'nin onuncu gününden itibaren dört gün bayramı idrak ederler.

◾ Zaman içerisinde bir gelenek haline gellen bayram kutlamaları da yaklaşık on dört asırdan bu yana ümmetçe kutlanır.