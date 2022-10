Bela ve musibetlere nasıl bakmalıyız?

Peygamber Efendimiz (sav), yedi evladından altısını kendisi hayatta iken ahirete uğurlamış ve şefkat dolu yüreği her defasında acıyla dolmuştur. Cenaze merasimlerinde kabirleri başında gözyaşları sessizce yanaklarından süzülüp mübarek sakalını ıslatırken mübarek dili her defasında "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn" cümlesini tekrarlamıştı. Çünkü Allah'tan gelecek müjdeyi hak edenlerin en başta gelen özelliği "sabretmek"; ve "sabredenlerin" en önde gelen vasfı ise işte bu "Biz her şeyimizle Allah'a aidiz. Elbette dönüşümüz de O'na olacaktır..." ayetiydi. Bu ayet, "Veren de O'dur, alan da O…" demekti aynı zamanda.