Bela ve musibetlere nasıl bakmalıyız?

Diğer bazı ayetlerde ve hadislerde aktarılan bilgilerde ise Allah'ın nice sevgili kullarının da başlarına çeşitli belâ ve musibetler geldiği görülecektir. Ne var ki, insanlara "örnek" gösterilen tüm bu şahsiyetlerin ortak bir özelliği söz konusudur: Onlar, başlarına gelenlere "sabreden" kimselerdir. Yine onlar, "Veren de Allah'tır. Alan da…" diyebilenlerdir. Çünkü bu konuda çoğumuzun bildiği ve hatırladığı üzere bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

"Andolsun ki, sizi korku ya da açlıkla; mallardan, canlardan ya da ürünlerinizden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar ki, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz yine O'na döneceğiz' derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır." (Bakara, 155-157)