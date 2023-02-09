Batı'nın ahlaksız yüzü: Charlie Hebdo
Daha önce yayınladığı Resul-i Ekrem'i (SAV) hedef alan insanlık dışı karikatürlerle tanınan Fransız Charlie Hebdo dergisi, 6 Şubat'ta ülkemizde gerçekleşen depremleri nefret dili ile andı. "Tank göndermeye gerek kalmadı" yazılı karikatürü günün çizimi olarak paylaşan dergi, tüm Müslümanlardan büyük tepki topladı. İslam düşmanı Charlie Hebdo neyin peşinde?
Giriş Tarihi: 09.02.2023
10:27
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
11:19
◾ Var olan konumunu geçmişte
gerçekleştirdiği katliam, sömürü faaliyetleri ve insan hakları ihlallerine borçlu olan Batı dünyası, Müslümanlara karşı olan kinin göstermek ve İslam'a olan nefretlerini kusmak için en küçük bir fırsatı dahi kaçırmıyor.
◾ Daha evvel Resulullah (SAV) Efendimizi kapağına taşıyarak dalga geçen ve bu meseleyi
"ifade özgürlüğü" kapsamında savunan Charlie Hebdo Dergisi, 6 Şubat 20.05'te yayınlanan günün çizimi ile tekrar gündemde...
Yıkıcı Batı kurucu Doğu
◾ Önceki senelerde,
Resulullah'ı (SAV) çirkin şekilde resmeden dergi, kasıtlı olarak Müslüman toplumların kutsalları ile dalga geçerek ümmetin sinir uçlarıyla oynamayı sürdürüyor.
◾ Haftalık olarak yayın hayatını sürdüren Charlie Hebdo,
Batı değerleri ile öne çıkan bir yayın politikasına sahip. Lakin bu değerler Müslümanları rahatsız etmek üzerine kurulu.
Şehirlerinden kan sızan medeniyet
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İşte, 6 Şubat tarihinde Charlie Hebdo'nun internet üzerinden yayınladığı ve büyük bir tepkiye sebep olan " Günün Çizimi" başlıklı çizim.
"Türkiye'de deprem"
(Deprem çizimi)
"Tank yollamaya bile gerek yok"
Organize bir plan: İslamofobi
◾ Kendisini dünyanın merkezi olarak gören bu aşağılık düşünce yapısı, ülkemizde gerçekleşen
7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin üzerinden nefret söylemi yayıyor.
◾ Bu söylem
Fransa tarafından da desteklenerek yer yer yüksek bir çağ dışı zihniyetin tezahürü oluyor. Charlie Hebdo hemen her sayısında Müslümanlara hakaret içeren karikatürler yayınlayarak "ifade özgürlüğü" söyleminin arkasına sığınıyor.
İslam coğrafyalarında meydana gelen depremler
◾ Tarihi boyunca dünya üzerindeki
kaynakları sömüren ve insanların hürriyetini elinden alan bir zümrenin insan hakları ve ifade özgürlüğü altında birtakım faaliyetler yürütmesi, içerisinde büyük ölçüde ironi taşıyor.
◾ Çünkü her fırsatta bu güruhun
ellerinden, zihinlerinden ve dilinden çıkan nefret söylemi sadece Müslümanlara yöneltiliyor. Peki bunun arkasında ne var?
Sömürgecilik: Topraklara değil zihinlere pranga