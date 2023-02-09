Batı'nın ahlaksız yüzü: Charlie Hebdo

◾ Var olan konumunu geçmişte gerçekleştirdiği katliam, sömürü faaliyetleri ve insan hakları ihlallerine borçlu olan Batı dünyası, Müslümanlara karşı olan kinin göstermek ve İslam'a olan nefretlerini kusmak için en küçük bir fırsatı dahi kaçırmıyor.

◾ Daha evvel Resulullah (SAV) Efendimizi kapağına taşıyarak dalga geçen ve bu meseleyi "ifade özgürlüğü" kapsamında savunan Charlie Hebdo Dergisi, 6 Şubat 20.05'te yayınlanan günün çizimi ile tekrar gündemde...

Yıkıcı Batı kurucu Doğu