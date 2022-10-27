Organize bir plan: İslamofobi
Kanada'da yapılan bir araştırma, İslam düşmanlığını besleyen küresel ağları ortaya çıkardı. 127 sayfalık raporda, İslamofobinin uluslararası bir endüstri haline geldiği ve ana merkezinin de ABD olduğu ifade edildi. 1.5 milyar dolarlık bir fona sahip olduğu tespit edilen İslam karşıtlığı, pek çok farklı alanda organize olarak çalıştığı tespit edildi. İşte organize bir plan olan İslamofobi..
Giriş Tarihi: 27.10.2022
09:40
Güncelleme Tarihi: 27.10.2022
10:52
🔶 Müslümanlara yönelik ayrımcılık, nefret, düşmanlık ve kin besleme gibi durumlar
İslamofobi kapsamına giriyor. Fransa, Almanya, Hollanda'da camilerin yakılması ve Müslümanların evlerine işaretler bırakılması, İslamofobinin ulaştığı tehlikeli boyutu gösterir durumda.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2019'da 2 ayrı camiye yapılan silahlı saldırıyla 51 Müslümanın öldürülmesi, İslamofobinin gittikçe büyüyen organize bir plan olduğunun en büyük örneklerinden biridir.
İslamofobi nereye gidiyor?
🔶 Kanada'da
Wilfrid Laurier Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Prof. Dr. Jasmin Zine'ın öncülüğünde yapılan ve 4 yıl süren araştırmaya göre İslamofobiyi körükleyen ve finanse eden pek çok ağ, çok çeşitli faaliyetlerin peşinde...
🔶 Kanada İslamofobi Endüstrisinin hazırladığı
"Büyük Beyaz Kuzey'deki İslamofobi Ekosisteminin Haritası" adlı rapor 127 sayfadan oluşuyor. Araştırma heyetinin başındaki isim Zine, İslamofobinin bir endüstri haline gelerek uluslarötesi bir sektör halini aldığını söyledi.
🔸 Yapılan araştırma,
İslamofobinin sadece ABD'de 1.5 milyar dolarlık pazarının olduğunu ve bu piyasayı ABD merkezli 39 kuruluşun koordine ettiğini ortaya çıkardı.
İslamofobi (I): Tarihsel kökleri
🔶
ABD ve Kanada'nın dışında Avrupa ile başka bölgelerde de İslamofobi aktörlerinin ulus ötesi bağlantılarının olduğu tespit edildi. Pek çok kritik noktada bulunan bu bağlar ile güçlü bir bağlantı sağlanarak dezenformasyon ve yanlış bilgiler hızlıca geniş bir alana yayılmaya devam ediyor.
İslamofobi (II): İnsaf ve samimiyete doğru
İslamofobi endüstrisinin ana aktörleri
🔻
İslam düşmanlığı, organize bir şekilde farklı alanlarda örgütlenerek yapılıyor. Medya verilecek en yakın örneklerden biri...
aşırı sağ medya forumlarına katkıda bulunarak propaganda ve bağnazlıklarını profesyonelleştirmek için sosyal medyayı kullanır. Aynı zamanda bu platformlardan para kazanmayı da amaçlar. İslamofobi,
🔻
Bir diğer alan piyadeler
Aşırı sağ, beyaz milliyetçisi ve Neo-Nazi gruplar ile onların arkasındaki Müslüman karşıtı nefreti, çevrim içi ve kamusal protestolar yoluyla teşvik eden aktif kışkırtıcılardır.
İslamofobi (III): Düşmanlığı körükleyenler
🔻
Yumuşak güç grupları
İslamofobik alt kültürleri yönlendiren belirli siyasi, ideolojik ve dini hedeflere ulaşmak için Müslüman karşıtı kampanyaları düzenleyen gruptur. Bu grup, kendilerine karşı çıkanları susturmak için zorbalık ve yıldırma gibi taktikler sergiler.
🔻
Yerli muhbirler
Bu kimseler yetkin rolü oynayan Müslüman muhalifler ve eski Müslümanlardır. Bunlar İslamofobik anlatılar ve komplo teorileri oluşturarak İslamofobik kampanyalar için 'siyasi örtü' sağlar.
Fransa'da Müslüman karşıtlığının tezahürü: Kurumsal İslamofobi
🔻
Düşünce kuruluşları ve güvenlik uzmanları
Yaptıkları söyleşi ve çıkardıkları raporlar ile Müslümanları potansiyel radikaller ve ulusal güvenlik tehditleri olarak damgalayan, İslamofobik komplo teorilerini teşvik etmek için 'uzmanlık kültü' oluşturan gruptur.
🔻
Siyasi figürler
İslamofobik ırkçılığın kök salması ve yayılması için zemin hazırlayan daha geniş ekosistemin bir parçası olarak Müslüman karşıtı duyguları destekleyen İslamofobik anlatılara ve politikalara izin veren politikacılardır.
🔶
Raporda tüm bu ağların ölümcül sonuçlar doğurduğu belirtildi. Jasmin Zine, örnek olarak 2017'de Quebec City'de 6 Müslümanın öldürüldüğü cami baskını ile 2021'de Londra'da Müslüman bir ailenin 4 üyesinin katledilmesini gösterdi.
🔶
Bu iki saldırının da beyaz milliyetçilerin ellerinde gerçekleştiğini hatırlatan Zine, Kanada'da İslamofobik faaliyetleri olan yaklaşık 300 aşırı sağcı ve beyaz milliyetçisi grup olduğunu da ifade etti.
Zine, California Üniversitesi tarafından 2023 yılının mayıs ayında düzenlenecek Uluslararası İslamofobi Konferansı'na katılacak ve raporunu orada da sunacak.
Raporun orijinal metnine "https://iphobiacenter.org/wp-content/uploads/2022/10/Canada-Report-2022-1.pdf" linkinden ulaşılabiliyor.
Dünden bugüne bir utanç tablosu olarak ırkçılık ve İslam düşmanlığı