Organize bir plan: İslamofobi

🔶 Kanada'da Wilfrid Laurier Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Prof. Dr. Jasmin Zine'ın öncülüğünde yapılan ve 4 yıl süren araştırmaya göre İslamofobiyi körükleyen ve finanse eden pek çok ağ, çok çeşitli faaliyetlerin peşinde...

🔶 Kanada İslamofobi Endüstrisinin hazırladığı "Büyük Beyaz Kuzey'deki İslamofobi Ekosisteminin Haritası" adlı rapor 127 sayfadan oluşuyor. Araştırma heyetinin başındaki isim Zine, İslamofobinin bir endüstri haline gelerek uluslarötesi bir sektör halini aldığını söyledi.

🔸 Yapılan araştırma, İslamofobinin sadece ABD'de 1.5 milyar dolarlık pazarının olduğunu ve bu piyasayı ABD merkezli 39 kuruluşun koordine ettiğini ortaya çıkardı.