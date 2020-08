Asr suresi dinle! Asr suresi meali ve Türkçe Arapça okunuşu

Ashâb-ı kirâmdan iki kişinin karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr sûresini okumadan ve ardından selâm vermeden ayrılmadıkları rivayet edilir.

Bazı müfessirler Asr suresinin faziletine dair Übey b. Kâ'b'den nakledilen "Allah Asr suresini okuyanın günahlarını affeder ve o kimse hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur" mealindeki hadisi kabul eder.

İmam Şafii'nin bu sure ve önemi hakkında şunları söylediği rivayet edilir: "Şayet Kur'an'da başka bir şey nâzil olmasaydı şu pek kısa sure bile insanlara yeterdi. Bu sure Kur'an'ın bütün ilimlerini kucaklıyor"