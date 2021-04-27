Aşı olmak orucu bozar mı? Ramazan orucu hakkında merak edilen 10 soru 10 cevap

📌 İslam'a göre, bireyin ibadetlerden sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bunlar, oruç ile yükümlü olmanın da şartlarıdır.

➡ Bir kimseye Ramazan orucunun farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması (ergenlik çağına ulaşması) gerekir.

➡ İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (sav), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

Ramazan ile ilgili hadisler