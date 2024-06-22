Afrika'da ezanın yükseldiği ilk yer Kayravan Sidi Ukbe Ulu Camii

◾ Resulullah (SAV) henüz hayatta iken başlayan İslam fetihleri Raşid Halifeler döneminde artarak devam etti. Bu minvalde İslam o zaman bilinen üç kıtaya da yayıldı.

Raşid Halifeler dönemi nedir?

Resulullah'ın (SAV) vefatının ardından ümmeti yöneten ilk dört halife; Hz. Ebubekir (RA), Hz. Ömer (RA), Hz. Osman (RA), Hz. Ali'nin (RA) dönemi, Raşid Halifeler dönemi olarak anılır.

◾ Erken dönemde Afrika'ya ulaşan dava erleri, bilhassa Afrika'nın kuzeyinde pek çok cami, han, kervansaray, medrese bu anlayış üzere inşa edildi.

TUNUS'TA OSMANLI MÜHRÜ: BEY SARAYLARI