2023 ilk sahura saat kaçta kalkılacak?
Yılda sadece bir kez yakaladığımız mübarek Ramazan ayı nihayet geldi. 23 Mart Çarşamba itibariyle çokça özlediğimiz sahuru tatmış ve ilk orucumuza niyetlenmiş olacağız. Peki bu yıl 29 gün sürecek Ramazan ayının ilk sahuru saat kaçta? 2023 ilk sahura saat kaçta kalkılacak?
Giriş Tarihi: 22.03.2023
20:44
➤ Kelime olarak
seher sözcüğünden gelen sahur kelimesi sabah namazının girmesinden önceki hususi vakti betimleyen dini bir terimdir. Sağlık açısından önemli olduğu gibi psikolojik ve ruhsal açıdan da sahur büyük önem ifade eder.
➤ Resulullah'ın (SAV)
"Sahur yemeği yiyin, zîrâ sahurda bereket vardır." buyurarak dikkati çektiği öğün, fazileti ve kıymeti yüksek bir ibadettir.
Sahurun faziletleri
➤ Peygamber Efendimiz'in (SAV)
"mübarek bir gıda" olarak nitelendirdiği sahur yemeğinin ilkini bu yıl 23 Mart 2023 Perşembe günü yerine getireceğiz. Farklı şehirlerde farklı saatlere denk gelen sahur İstanbul'da 05:31'e kadar devam edecek.
➤ Resulullah (SAV) sahurun geciktirilmesini, iftarın ise acele ile açılması gerektiğini vurgular.
"İnsanlar iftarda acele ettikleri sürece hayır üzere devam ederler." (Buhari, Savm: 45; Müslim, Sıyam: 48; Muvatta, Sıyâm: 6; Tirmizî, Savm: 13.)
"Peygamberlik amellerinden biri de iftarda acele edilmesi, sahurun da geciktirilmesidir." (Muvatta, Kasru's-Salât: 46)
Sahur ile ilgili ayet ve hadisler
➤ Bu yıl 29 gün sürecek Ramazan ayının ilk sahurunu
Ankara 05:17'de, Bursa 05:32'de, İzmir 05:42'de, Diyarbakır 04:51'de karşılayacak.
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Sahurun ardından sabah ezanın hoş sadası ile bu yıl tutulacak ilk oruçlara niyet edilecek ve oruca başlanılacak. Ülkemizde oruçlu geçirilen saatler çok uzun olmamasına karşın dünyadaki bazı ülkelerde bu aralık oldukça uzun, bazı ülkelerde de kısadır.
Sahur duası nedir?
➤ En uzun oruç
17 saat ile Finlandiya'nın Helsinki şehrinde yaşanacakken, en kısa oruç 12 saat ile Şili'nin Pueto Montt şehrinde tutulacak.
➤ İnsan sağlığı açısından da uzun süren açlık öncesi
vücuda sağladığı fayda ve direnç ile önemli bir konuma yerleşen sahur, midenin günlük hayattan oruç ibadetine geçişte zorluklarla karşılaşmasına engel olur.
Osmanlı'dan gelen bir Ramazan geleneği: İftar topu
➤ Resulullah (SAV) sahur yemeğine
Müslümanların orucu ile kitap ehlinin orucu arasındaki farkı ortaya koyan öğün olduğu için ayrıca bir ehemmiyet atfetmiştir. Ailemizi ve sevdiklerimizi bir araya toplayan bu ibadet toplumsal ilişkilerimiz açısından da önemlidir.
➤ Bu cihetle sahur
siyah ile beyazı ayıran, hakkı diğer beşeri faaliyetlerden temizleyen bir ibadettir.
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