2023 ilk sahura saat kaçta kalkılacak?

➤ Peygamber Efendimiz'in (SAV) "mübarek bir gıda" olarak nitelendirdiği sahur yemeğinin ilkini bu yıl 23 Mart 2023 Perşembe günü yerine getireceğiz. Farklı şehirlerde farklı saatlere denk gelen sahur İstanbul'da 05:31'e kadar devam edecek.

➤ Resulullah (SAV) sahurun geciktirilmesini, iftarın ise acele ile açılması gerektiğini vurgular.

"İnsanlar iftarda acele ettikleri sürece hayır üzere devam ederler." (Buhari, Savm: 45; Müslim, Sıyam: 48; Muvatta, Sıyâm: 6; Tirmizî, Savm: 13.)

"Peygamberlik amellerinden biri de iftarda acele edilmesi, sahurun da geciktirilmesidir."(Muvatta, Kasru's-Salât: 46)