Sahur duası nedir? Sahurda hangi dualar okunur? Peygamber Efendimizin sahur hakkındaki hadisleri nelerdir?
Sahur duası nedir? Sahurda hangi dualar okunur? Peygamber Efendimizin sahur hakkındaki hadisleri nelerdir?
Nebi (sav) sahur yemeğine büyük önem vermiştir. Ashabına da sahur yemeği yemelerini tavsiye etmiştir. Müslümanların orucu ile kitap ehlinin orucu arasındaki farkın sahur olduğunu belirtmiştir. Allah'ın Resulü (sav) bir hadisinde sahur yemeği ile ilgili şöyle buyurmuştur: "Sahur yemeği yeyin, çünkü sahurda bereket vardır." Peki Sahurda okunacak dualar nelerdir? Peygamber Efendimiz (sav) sahur yemeğinden sonra hangi duayı okumuştur? Sahur ile ilgili hadisler nelerdir? Sahur yemeği nasıl yenmelidir?