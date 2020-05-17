Tirmizi kimdir? Tirmizi el-Cami’u’s Sahih’i nasıl kaleme aldı?

Tirmizî, 849 yılı civarında hadis tahsiline başladı. Önce Tirmiz'de, daha sonra Horasan, Irak ve Hicaz başta olmak üzere diğer bazı bölgelerdeki âlimlerden hadis öğrendi.

Kütüb-i Sitte imamlarının her birinin hocası olan İbnü'l-Müsennâ, Bündâr diye tanınan Muhammed bin Beşşâr, Ziyâd bin Yahyâ el-Hassânî, Abbas b. Abdülazîm el-Anberî, Eşec el-Kindî, Fellâs, Ya'kūb bin İbrâhim ed-Devrakī, Muhammed bin Ma'mer el-Kaysî el-Behrânî ve Nasr b. Ali el-Cehdamî'den faydalandı.