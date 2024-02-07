Tahsin Görgün'ün İlahi Sözün Gücü kitabından alıntılar

Tahsin Görgün, çağdaş İslam ve Türk düşüncesinin özgün temsilcilerinden biri olarak, İslam düşüncesinin temel konularını çeşitli açılardan ele alıyor. Kur'an ilimlerinden Sünnet'in anlaşılmasına, Fıkıh'tan tarih'e, felsefe'den dil felsefesine kadar geniş bir yelpazede düşünsel bir yolculuk sunuyor. Görgün, çağın zihinsel tuzaklarına düşmeden, İslam'ın idrakiyle donanarak akademik ve entelektüel söylemleri aşan bir düşünce çabası sergiliyor. "Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı" ilkesine uygun olarak, algı körleşmesinin tuzağına düşmemeyi vurguluyor ve İslam'ın çağı aşacak bir tefekkür dilini nasıl geliştirebileceğini gösteriyor.

Giriş Tarihi: 07.02.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 10:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ







