Ramazan bayramı saatleri - İstanbul Ramazan Bayram Namazı Vakti 2025
Yayınlanma Tarihi: Mart 29, 2025 08:52 Güncelleme Tarihi: Mart 29, 2025 08:53
Bayram namazı için geri sayım başladı. 2025 Ramazan ayının sona ermesiyle beraber Ramazan Bayramı'nı dünyada tüm Müslümanlar kutlayacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart Pazar sabahı camilerde bayram namazı kılınacak ve bayram coşkusu başlayacak. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar…
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🔸 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı namazı vakitleri paylaşıldı. İşte, bayram namazı saatleri:
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İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI KAÇTA?
🔸 İstanbul'da 30 Mart 2025 Pazar sabahı bayram namazı saati: 07:22'dir.
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ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI KAÇTA?
🔸Ankara'da 30 Mart 2025 Pazar sabahı bayram namazı saati: 07:07'dir.
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İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI KAÇTA?
🔸İzmir'de 30 Mart 2025 Pazar sabahı bayram namazı saati: 07:30'dur.
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ADANA'DA BAYRAM NAMAZI KAÇTA?
🔸Adana'da 30 Mart 2025 Pazar sabahı bayram namazı saati 06:57'dir.