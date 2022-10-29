Görmediğiniz arşiv fotoğraflarıyla "Atatürk"
Fotoğraf arşivlerinden derlenen karelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen, daha önce görülmemiş fotoğraflarını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 19.05.2018
10:55
Güncelleme Tarihi: 29.10.2022
11:41
Görmediğiniz arşiv fotoğraflarıyla 'Atatürk'
Görmediğiniz arşiv fotoğraflarıyla 'Atatürk'
Görmediğiniz arşiv fotoğraflarıyla 'Atatürk'
Görmediğiniz arşiv fotoğraflarıyla 'Atatürk'
Görmediğiniz arşiv fotoğraflarıyla 'Atatürk'