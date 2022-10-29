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Görmediğiniz arşiv fotoğraflarıyla "Atatürk"

Fotoğraf arşivlerinden derlenen karelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen, daha önce görülmemiş fotoğraflarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 19.05.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 11:41
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Görmediğiniz arşiv fotoğraflarıyla 'Atatürk'
Görmediğiniz arşiv fotoğraflarıyla ’Atatürk’

17 Kasım 1938'de Dolmabahçe'de Atatürk'ün naaşı önünde saygı geçişi yapan kadınlar görülüyor."

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Görmediğiniz arşiv fotoğraflarıyla 'Atatürk'
Görmediğiniz arşiv fotoğraflarıyla ’Atatürk’

17 Kasım 1938'de Dolmabahçe'de Atatürk'ün naaşı önünde saygı geçişi yapan öğrenciler görülüyor.

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Görmediğiniz arşiv fotoğraflarıyla 'Atatürk'
Görmediğiniz arşiv fotoğraflarıyla ’Atatürk’

Atatürk'ün cenazesi, 20 Kasım 1938'de Atatürk'ün naaşı Ankara İstasyonu'nda özel trenden alınarak Meclis'e götürülmek üzere top arabasına konuldu.

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Görmediğiniz arşiv fotoğraflarıyla 'Atatürk'
Görmediğiniz arşiv fotoğraflarıyla ’Atatürk’

Atatürk'ün cenazesi, 19 Kasım 1938'de Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e götürülürken Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar saygı uçuşu yaparken görülüyor.

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Görmediğiniz arşiv fotoğraflarıyla 'Atatürk'
Görmediğiniz arşiv fotoğraflarıyla ’Atatürk’

Atatürk'ün cenazesinin 21 Kasım 1938'de Etnoğrafya Müzesi'ne nakli sırasında kortej Talat Paşa Bulvarı'ndan geçerken görülüyor.

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