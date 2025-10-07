Dünyanın en büyük terör örgütü: İsrail

1 /8













◾ 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirilen soykırım sonucunda vefat eden Gazzelilerin sayısı en az 67 bin 160 olarak açıklandı. Bu süreçte en az 169 bin 679 kişinin de yaralandığı düşünülüyor.

◾ Vefat edenlerin yirmi binden fazlasının çocuk, en az on iki bin beş yüzünün ise kadın olması vahşetin acı yüzünü kanıtlıyor. Bu süreçte en az 785 bin öğrenci eğitim hakkında mahrum edilirken 193 akademisyen şehit oldu.

15 FOTOĞRAFLA GAZZE SOYKIRIMI