Dünyanın en büyük terör örgütü: İsrail
Siyonistlerin 7 Ekim 2023 tarihinde dünyanın gözü önünde, Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar Batı'da Müslümanlara yönelik kötü algıyı kırdığı gibi Siyonistlere karşı yükselen bir nefret dalgası da başlattı. 7 Ekim 2023 tarihi, Filistin davasının vicdan sahipleri tarafından sahiplenildiği gün olarak tarihe geçti.
◾ 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirilen soykırım sonucunda vefat eden Gazzelilerin sayısı en az 67 bin 160 olarak açıklandı. Bu süreçte en az 169 bin 679 kişinin de yaralandığı düşünülüyor.
◾ Vefat edenlerin yirmi binden fazlasının çocuk, en az on iki bin beş yüzünün ise kadın olması vahşetin acı yüzünü kanıtlıyor. Bu süreçte en az 785 bin öğrenci eğitim hakkında mahrum edilirken 193 akademisyen şehit oldu.
◾ Siyonistlerin saldırıları ve uyguladıkları kıtlık sebebiyle farklı ölümlerde artış yaşandı. 154'ü çocuk 460 Gazzeli açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle, 14'ü çocuk, 17 kişi ise soğuktan donarak vefat etti.
◾ Siyonistlerin saldırılarından 268 bin konut tamamen, 153 bin konut ise kısmen yıkıldı. 148 bin konut yaşanmaz hale gelirken 288 bin aile Filistinli aile evsiz kaldı.
◾ 292 tesis, 208 miras alanı, 247 hükümet binası, 38 hastane, 96 sağlık merkezi, 725 su kuyusu, 5 bin 80 kilometre elektrik şebekesi kasıtlı olarak yok edildi.
◾ 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Gazze'ye yönelik saldırılar Batı'da Müslümanlara yönelik kötü algıyı kırdığı gibi Siyonistlere karşı yükselen bir nefret dalgası da başlattı.
◾ Tüm dünyanın gözü önünde Siyonist güçlerin masum sivilleri, kadınları ve özellikle çocukları hedef alması vicdanları harekete geçirdi.
◾ Londra, New York, Paris, Brüksel, Roma ve Madrid başta olmak üzere dünyanın en büyük şehirlerinde düzenli olarak Siyonistlere yönelik protestolar başladı.
◾ Siyonistlere karşı başlayan bu öfke sadece halk bazında kalmadı. Öyle ki Netenyahu'nun Birleşmiş Milletler konuşması sırasında neredeyse tüm koltuklar boşaldı, insanlar katil ve alçak sözde devlete tepkisini gösterdi.