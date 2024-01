Dünyaca ünlü sanatçılar "Emel Mathlouthi ve Maher Zain" şarkılarıyla Filistin'in sesi oldu

Bu sergi hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler hissettiniz?

Emel Mathlouthi: Bu sergi çok güçlü, çok dokunaklı, duygulanmamak elde değil. Bu çizimleri görmek de çok önemli, dünyanın Gazze'yi çocukların gözünden görmesi önemli. Tüm bu çizimler aslında şiddet ile ilgili olsa bile, bu gerçekten üzücü çünkü çocukların başka bir şey hakkında çizim yapmasını istersiniz ve gerçekten böyle bir serginin dünyayı dolaşıp Avrupa ve Amerika'ya gitmesini ve tüm dünyanın bunu görebilmesini umuyorum.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Question: What do you think about this exhibition? How did you feel?

Answer: This exhibition is very powerful, it is very moving, it is hard not to be overwhelmed with emotions, but it is also very important to see these drawings, it is important for the world to see Gaza through the eyes of the children, even if all these drawings are actually about violence, which is really sad because you would want children to be drawing about something else, and I really hope that such an exhibition could travel the world and go to Europe and America so that the whole world could see these beautiful drawings.