Dünyaca ünlü sanatçılar "Emel Mathlouthi ve Maher Zain" şarkılarıyla Filistin'in sesi oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi", İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'deki çocukların duygularını, yaşadıkları travmaları ve içinde bulundukları zorlu koşulları sanat aracılığıyla haykırıyor. Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla İstanbul'da açılan sergi, yabancı sanatçıların da ilgi odağı oldu. Lübnan asıllı İsveçli Müslüman şarkıcı, söz yazarı Maher Zain ile Tunuslu şarkıcı ve söz yazarı Emel Mathlouthi de sergiyi ziyaret etti. Filistin için özel bestelenen şarkılarının klip çekimleri gerçekleştirildi.
Giriş Tarihi: 12.01.2024
17:22
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
19:02
Sergiyi 200 bin kişi ziyaret etti
🔶 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla İstanbul'da açılan
"Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi", yabancı sanatçıların da beğenisini kazandı. Taksim Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle 29 Aralık'ta açılan sergiye vatandaşların yanı sıra yabancı ziyaretçiler ve yabancı basın mensupları da yoğun şekilde katıldı. Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı olan Maher Zain ile Tunuslu şarkıcı ve söz yazarı Emel Mathlouthi de sergiyi ziyaret etti.
🔶Toplam
1350 metrekarelik bir alana kurulan sergi , Gazzeli çocukların resimlerinden oluşan fiziksel enstalasyonlar ile yine resimlerin orijinallerinin aktarıldığı dijital gösterim bölümlerinden oluşuyor. Sergi'de, 2008-2009 yıllarında gerçekleşen sırasında Gazzeli çocukların çizdiği Dökme Kurşun Operasyonu 266 eserin arasından bir seçki yer alıyor.
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29 Ocak tarihine kadar ziyarete açık olacak sergiyi şu ana kadar 200 bini aşkın kişi ziyaret etti. Gazze'de yaşanan insanlık ayıbına karşı sorumlu hisseden herkes, sergiye akın etti.
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Tunuslu şarkıcı ve söz yazarı Emel Mathlouthi, Filistin için uyarlanan "Naci En Palestina (Filistin'de Doğdum)" adlı şarkıyı seslendirdi.
🔶 Fikriyat.com olarak, sergiye katılan
Tunuslu sanatçı ve Emel Mathlouthi Lübnan asıllı İsveçli sanatçı ile birlikte hem sergi hem de Filistin'de yaşananlar hakkında kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Maher Zain
Emel Mathlouthi : "Dünyanın Gazze'yi çocukların gözünden görmesi önemli"
Bu sergi hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler hissettiniz?
Bu sergi çok güçlü, çok dokunaklı, duygulanmamak elde değil. Bu çizimleri görmek de çok önemli, dünyanın Gazze'yi çocukların gözünden görmesi önemli. Tüm bu çizimler aslında Emel Mathlouthi: şiddet ile ilgili olsa bile, bu gerçekten üzücü çünkü çocukların başka bir şey hakkında çizim yapmasını istersiniz ve gerçekten böyle bir serginin dünyayı dolaşıp Avrupa ve Amerika'ya gitmesini ve tüm dünyanın bunu görebilmesini umuyorum.
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Question: What do you think about this exhibition? How did you feel?
Answer: This exhibition is very powerful, it is very moving, it is hard not to be overwhelmed with emotions, but it is also very important to see these drawings, it is important for the world to see Gaza through the eyes of the children, even if all these drawings are actually about violence, which is really sad because you would want children to be drawing about something else, and I really hope that such an exhibition could travel the world and go to Europe and America so that the whole world could see these beautiful drawings.
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Emel Mathlouthi "Çaresiz hissetmek gerçekten üzücü ama boykotu çok güçlü tutabileceğimizi umuyorum"
Filistin'de yaşanan olaylarla ilgili neler söylemek istersiniz?
Hem bir Emel Mathlouthi: insan hem de bir sanatçı olarak dünyanın şu anda hissettiği çoğu şeye ben de katılıyorum, çok fazla kalp kırıklığı ve aynı zamanda öfke hissediyorum. Çünkü hükümetlerin çoğunun herhangi bir eylemde bulunmadığını düşünüyorum ve sadece hükümetler ve siyasi eylemler buna son verebilir. Dolayısıyla bu kadar çaresiz hissetmek gerçekten üzücü ama boykotu çok güçlü tutabileceğimizi umuyorum.
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Question: What would you like to say about events happening in Palestine ?
Answer: Well, as a person and as an artist, of course I join most of what the world is feeling right now, a lot of heartbreak and also anger, because I feel that most of the governments are not taking any action, and only government and political action can really end this soon. So, it is really sad to feel this helpless. But I hope that we can keep the boycott very strong. https://www.instagram.com/p/C2AV2GeNs78/
Emel Mathlouthi: "Benim için, hem sanatsal açıdan hem de kalbimde çok güçlü bir yere sahip ve bana çok ilham veriyor"
Türkiye, İstanbul hakkında ne düşünüyorsunuz?
İstanbul'un çok önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Benim için, hem sanatsal açıdan hem de kalbimde çok güçlü bir yere sahip ve bana çok ilham veriyor, buradaki insanların enerjisini seviyorum. Ve aslında burada daha fazla proje ve işbirliği yapabilmeyi çok isterim. Kesinlikle benim için çok özel bir yer. Emel Mathlouthi:
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Question: What do you think about Turkey, Istanbul ?
Answer: I think Istanbul is a very important place. For me, artistically and also in my heart, it is place that is very artistically charged and it inspires me a lot and I love the energy of the people here. And I would love to actually be able to do more projects here and collaborations. It is definitely a very special place for me.