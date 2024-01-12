Dünyaca ünlü sanatçılar "Emel Mathlouthi ve Maher Zain" şarkılarıyla Filistin'in sesi oldu

🔶 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla İstanbul'da açılan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi", yabancı sanatçıların da beğenisini kazandı. Taksim Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle 29 Aralık'ta açılan sergiye vatandaşların yanı sıra yabancı ziyaretçiler ve yabancı basın mensupları da yoğun şekilde katıldı. Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı olan Maher Zain ile Tunuslu şarkıcı ve söz yazarı Emel Mathlouthi de sergiyi ziyaret etti.

🔶Toplam 1350 metrekarelik bir alana kurulan sergi , Gazzeli çocukların resimlerinden oluşan fiziksel enstalasyonlar ile yine resimlerin orijinallerinin aktarıldığı dijital gösterim bölümlerinden oluşuyor. Sergi'de, 2008-2009 yıllarında gerçekleşen Dökme Kurşun Operasyonu sırasında Gazzeli çocukların çizdiği 266 eserin arasından bir seçki yer alıyor.