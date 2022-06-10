Hakkında çok az şey bildiğimiz muamma: Ruh

🔹 Kelime manası olarak "gitmek, geçmek; ferahlık verici olmak" gibi manaları ihtiva eden ruh kelimesi "canlılarda hayatı sağlayan unsur" anlamına gelen "revh" kelimesinden türer. Başka bir tanımla da ruh, kendi bütününde bir parça teşkil eden ve devamlılığı sağlayan "nefes" olarak tanımlanır.

🔹 Farklı tefsirlerde, muhtelif alimler tarafından tarifleri yapılan bu kavram, en çok kabul gören şekliyle; "Ana rahminde oluşması sırasında insanın bedenine üflenen ve ölümü anında insan bedeninden çıkarılan idrak edici ve bilici hakikattir."