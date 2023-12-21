Yalçın Koç Anadolu Mayası

◾ Yalçın Koç, hayatı boyunca bir örgü halinde kurduğu fikirlerini eserlerinde dile getirerek okuyucusuna farklı bir bakış açısı sundu. Bu eserlerdem biri Anadolu Mayası ise çokça meşhur oldu.

◾ İnsan olmayı bir maya sahibi olmakla eş gören ve bu noktada iki ayrı doğuştan bahseden Yalçın Koç'un ufuk açıcı eseri Anadolu Mayası'ndan 50 cümlenin altını çizdik.