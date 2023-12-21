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Yalçın Koç Anadolu Mayası

Yalçın Koç; fikirleri, talebeleri ve eserleri ile düşünce dünyamızı besleyen, hayatı boyunca sahnenin bir adım gerisinde durmayı kendisine şiar edinen, tartışmalar yerine ilmi önemseyen isimlerden oldu. Kaleme aldığı eserlerde hocanın çektiği fikir sancısı ve dikkat ettiği Türkçe hassasiyeti daima göze çarptı. "İnsan olmak için özü kelam kılmak gerek" diyen Koç, meşhur eseri Anadolu Mayası'nda bin yıllık bir çınarın gölgesinde eşsiz tespitler yaptı. Sizler için Anadolu Mayası'ndan önemli cümlelerin altını çizdik.

Giriş Tarihi: 21.12.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 14:43
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Yalçın Koç kimdir?
Yalçın Koç kimdir?

1950 yılında Tokat'ta doğan Yalçın Koç, 1973'de ODTÜ Fizik bölümü mezunudur. Fakat o, bir sene sonra mezuniyetinin aksine doktorasına felsefe alanında devam eder.1998 yılında profesörlük payesi alan Koç, ODTÜ'de başladığı akademisyenlik kariyerini Boğaziçi'nde sürdürdü.

1998 yılında henüz 48 yaşında Boğaziçi Üniversitesi'nden emekliliğe ayrılan Yalçın Koç, Antalya'nın şirin bir ilçesinin köyünde doğa ile iştigal ederek ve kıymetli metinler yayınlayarak yaşamını sürdürüyor.

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Yalçın Koç ve Anadolu Mayası
Yalçın Koç ve Anadolu Mayası

◾ Yalçın Koç, hayatı boyunca bir örgü halinde kurduğu fikirlerini eserlerinde dile getirerek okuyucusuna farklı bir bakış açısı sundu. Bu eserlerdem biri Anadolu Mayası ise çokça meşhur oldu.

◾ İnsan olmayı bir maya sahibi olmakla eş gören ve bu noktada iki ayrı doğuştan bahseden Yalçın Koç'un ufuk açıcı eseri Anadolu Mayası'ndan 50 cümlenin altını çizdik.

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Anadolu mayasında, "insan"m "varlıksal dayanağı" bizzat "kendi esası"dır.

Yalçın Koç

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"Binilen dalın kesilmesi", Anadolu mayasında bireyin, "gözlüğü" kırarak "rasyonel yetinin hükmü"nü bir kenara bırakması ve "görerek ve dönüşerek aşma"sıdır.

Yalçın Koç

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"Asli kimlik", "mayalama" neticesinde oluşur.

Yalçın Koç

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