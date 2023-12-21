Yalçın Koç Anadolu Mayası

Yalçın Koç; fikirleri, talebeleri ve eserleri ile düşünce dünyamızı besleyen, hayatı boyunca sahnenin bir adım gerisinde durmayı kendisine şiar edinen, tartışmalar yerine ilmi önemseyen isimlerden oldu. Kaleme aldığı eserlerde hocanın çektiği fikir sancısı ve dikkat ettiği Türkçe hassasiyeti daima göze çarptı. "İnsan olmak için özü kelam kılmak gerek" diyen Koç, meşhur eseri Anadolu Mayası'nda bin yıllık bir çınarın gölgesinde eşsiz tespitler yaptı. Sizler için Anadolu Mayası'ndan önemli cümlelerin altını çizdik.
Giriş Tarihi: 21.12.2023
14:25
Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
14:43