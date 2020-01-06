Türkçenin ilk sözlüğü Divanü Lugati’t-Türk'te yer alan atasözleri
Türkçenin ilk sözlüğü Divanü Lugati’t-Türk'te yer alan atasözleri
Japonya'nın gösterildiği ilk dünya haritasının Divanü Lugati't-Türk'te yer aldığını biliyor muydunuz? Yazılı kültür birikimine sahip milletimiz, asırlar boyunca hafızalardan silinmeyen yapıtlar meydana getirmişlerdir. Bu eserlerden biri Divanü Lugati't-Türk'tür. Türkçenin ilk sözlüğü olan Divanü Lugati't-Türk, eşsiz bir hazine niteliğindedir. 11. yüzyılda yazılıp , birçok ilki barındıran Divanü Lugati't-Türk'te yer alan atasözlerini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 06.01.2020
10:01
Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
10:12