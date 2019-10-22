Türkçenin en eski sözlüğü hakkında 12 bilgi 📜

Divan-ü Lugati't-Türk; dil, edebiyat, toplum ve sosyoloji tarihimiz bakımından önemli belgeleri toplayan özel bir kaynaktır. Kaşgarlı Mahmud tarafından Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek maksadıyla yazılan ilk Türk dili sözlüğü olarak bilinir. Tarihe ışık tutan kitap, coğrafya ve kavimler bilgisi dallarında bilgi dağarcığı, dönemin tıbbı ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi veren kaynak olarak, her konuda ilk olma özelliğini korur. İşte Türkçenin en eski sözlüğü hakkında derlediğimiz 12 bilgi...
Giriş Tarihi: 22.10.2019
09:04
Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
15:42
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Yazarı Kaşgarlı Mahmud’dur
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Türkçenin bilinen ilk sözlüğüdür
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Çeşitli Türk boylarından derlenmiş bir ağızlar sözlüğüdür