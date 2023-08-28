Türk lehçelerinde "yiğit" kelimesi

ESKİ TÜRKÇE

Yiğit - Yigit

🔹 Bozkır kültürünün egemen olduğu coğrafyada yaşamlarını sürdürmeye çalışan Türkler, tüm zorlu koşullara rağmen yüzyıllar boyunca hayatta kalmayı başarmışlardır.

🔹 Aslında bir savunma mekanizması olan savaşçı özellikleri onları "yiğit, cesut ve kahraman" kılmaktadır. Bu minvalde Eski Türkçede "yiğit" sözcüğünü "yig" kökünden türeyen "yigit" ifadesi karşılar. Yig, daha iyi, hayırlı, en üstün manalarına gelmektedir.

➡ Yigit igsiz sizinteg kiçig körtle urı.

➡ Cesur, sağlıklı sizin gibi genç, yakışıklı bir delikanlı.

Kaşgarlı Mahmud - Divanü Lügati't Türk

Ortak değerlerimiz "sevgi"