Sezai Karakoç'un ilham muştusu: Kutlu Nebi
Alemlere rahmet olarak yeryüzüne gönderilen Peygamber Efendimiz,
gönüller sultanı olması hasebiyle şairlerin mısralarında önemli bir yere edinmiştir. Şiir ve edebiyat dünyamızın üstatlarından olan Sezai Karakoç övünç kaynağımız Resulullah Efendimiz'den eserlerinde sıklıkla bahseder. Usta şair, Kutlu Nebi'nin doğumunu, doğumundan önce ve sonra gerçekleşen mucizeleri, yeni bir medeniyetin inşasındaki rolünü, yaşadığı zorlukları, verdiği evrensel mesajları edebi bir dille işler. Peki peygamber aşığı Sezai Karakoç, Yüce Peygamberimize olan sevgisini mısralarında nasıl dile getirdi?
Giriş Tarihi: 08.06.2022
11:17
Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
14:45
Peygamber aşığı: Sezai Karakoç
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Türk Edebiyatının en önemli isimlerinden Sezai Karakoç, modern çağda gelenekten kopmayan, şiirleriyle insana ve topluma evrensel bir mesaj iletmek isteyen dertli bir dava adamıdır. Böyle bir idealin peşinde olması onun peygamber aşığı, nebiler izcisi bir şair olmasını sağlar.
Sezai Karakoç'un en çok sevilen 20 şiiri
🔹 Sezai Karakoç, bir medeniyet inşa etme çabası içerisindedir.
Medeniyetin kuruluş merkezinde Son Peygamber, Hz. Muhammed (SAV) bulunur. Şiirlerinde, Kutlu Nebi'nin doğumundan önce ve sonra gerçekleşen mucizeleri, peygamberlik vazifesini yüklendiği andan başlamak üzere yaşamı boyunca yaşadığı zorlukları ve Veda Hutbesi'ndeki mesajları yer alır.
Sezai Karakoç alıntı ve sözleri
"Göz seni görmeli ağız seni söylemeli Hafıza seni anmak ödevinde mi? Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli Sen eskimoların ısınması sevgililer mahşeri."
Sezai Karakoç
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Sezai Karakoç, Resulullah Efendimiz'i (SAV) hem uyarıcı hem de müjdeleyici olarak değerlendirir ve getirdiği hak dine uygun bir yaşantıyla İslam âleminin üzerindeki ölü toprağını atacağına inanır.
Sezai Karakoç'tan 100 Alıntı
"Benim kitabım bu kadardır Yazıtım kısadır Anıtım yoktur Bahar senin öncün Güz benim artçım Yaz İsa'nın Kış Yahya'nın Bahar yaz güz kış Ben sen İsa ve Yahya Bir gülü yetiştirmek için Yaratılmışız Şükür Tanrıya"
Sezai Karakoç
🔹 Usta yazar
Karakoç, Hz. Muhammed'in (SAV), tüm peygamberlerin öncüsü, kâinat ağacının çekirdeği ve en seçkin meyvesi olduğuna inanır.
Sezai Karakoç'un hatıraları
"Cami'nin önünde arkasında Melekler vardı gümüş defterli Gümüş kalemli Peygamber imamdı Kıldılar namaz Melekler ve peygamberlerle"
Sezai Karakoç
🔸 Bir medeniyet işçisi Karakoç, kurduğu medeniyet timsalinde
Resulullah Efendimiz'i (SAV) tam olarak merkeze yerleştirir. Karakoç'a göre diğer peygamberlerin açıkladığı hakikatler Peygamber Efendimiz'den (SAV) izler taşır.
Sezai Karakoç kitapları
"Kendinde özetleyen bütün peygamberleri Son Peygamber'in kendisi sanki."
Sezai Karakoç
🔹 Mona Roza şiirinin şairine göre,
diğer bütün peygamberlerdeki ana vasıflar Resulullah'da (SAV) münderiçtir. O, diğer peygamberlerin sahip olduğu tüm güzel hasenatın cevheridir.
Diriliş şairi Sezai Karakoç