Sezai Karakoç'un ilham muştusu: Kutlu Nebi

🔸 Türk Edebiyatının en önemli isimlerinden Sezai Karakoç, modern çağda gelenekten kopmayan , şiirleriyle insana ve topluma evrensel bir mesaj iletmek isteyen dertli bir dava adamıdır. Böyle bir idealin peşinde olması onun peygamber aşığı, nebiler izcisi bir şair olmasını sağlar.

Sezai Karakoç'un en çok sevilen 20 şiiri

🔹 Sezai Karakoç, bir medeniyet inşa etme çabası içerisindedir. Medeniyetin kuruluş merkezinde Son Peygamber, Hz. Muhammed (SAV) bulunur. Şiirlerinde, Kutlu Nebi'nin doğumundan önce ve sonra gerçekleşen mucizeleri, peygamberlik vazifesini yüklendiği andan başlamak üzere yaşamı boyunca yaşadığı zorlukları ve Veda Hutbesi'ndeki mesajları yer alır.

Sezai Karakoç alıntı ve sözleri