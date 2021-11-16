Sezai Karakoç alıntı ve sözleri
Türk şiirinin en sevilen şairlerinden Üstad Sezai Karakoç, 88 yaşında "En Sevgili"sine kavuştu. Sevenlerini, edebiyat ve siyaset dünyasını, İslam ümmetini yasa boğan Karakoç'un cenazesi yarın toprağa verilecek. 88 yaşında hayata veda eden şair, yazar, siyasetçi ve fikir adamı Sezai Karakoç'un en sevilen şiirlerinden ve kitaplarından alıntıları sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 16.11.2021
19:55
Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
20:36
"Müslüman! İslâm'ı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin..."
"Evet, Kur'an ve İslâm mahfuzdur, fakat hiçbir kişinin veya toplumun imanını koruyabilmesi taahhüt edilmiş değildir. Her kişi kendi inancını, her mü'min toplum kendi müslümanlığını korumak, devam ettirmek mükellefiyetindedir. Bunu yapmadığı takdirde umutsuzlukların, inkârın, isyanın uçurumlarına ve karanlığına yuvarlanabilir."
"Müslüman olmak demek bunun şuurunda olmak demektir."
"Gerçek aksiyon, meydanlarda yapılan şamatalar, bağrışlar, yürüyüşler, duvarlara ve yerlere yazılar yazmalar ve daha kötüsü tabanca patlatmalar, kavga döğüşler değildir. Gerçek aksiyon inanç, ahlak, düşünce, bilim ve sanat planında ortaya konan, uzun çalışmaların ve sürekli sabırların yemişi eserler, durumlar ve oluşumlardır. Yeni bir insan tipini doğurmaktır. Asıl aksiyon, çok bilinçli, bilgiyle yüklü, kültürle güçlenmiş, disiplinli ve uzak görüşlü davranışlardan doğar."
Sezai Karakoç kimdir?
"Gençliğe düşen görev de şovenizmden kavga ve gürültüden, yürüyüş ve gövde gösterilerinden, duygu boşalımlarından pek bir fayda gelmeyeceğinin bilinciyle, kütüphanelere koşmak, inanç ve erdem, ahlak ve kültür çilesine en derin bir heyecan ve aşkla sarılmak, saldırı ve sataşmalara adeta "öteki yanağını çevirircesine" bir olgunlukla erdemle cevap vermek, sabırlı ve güvenli ve uzun vadeli bir diriliş oluşumunun güç fakat şerefli disiplinline girmektir."