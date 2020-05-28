Ruha dokunan şair Edip Cansever hakkında bilinmeyenler
"İkinci Yeni" akımının önemli şairlerinden biri olan Edip Cansever, her gün eksilen insanlığın hüznünü duyumsuyordu. 'Her yalnızlık biraz ihtilal' dizesiyle ruhumuza dokunan şair, kendi deyimiyle düşüncenin şiirini işledi. Soyut, anlamsız, rastlantısal kavramların dışına çıkarak, şiirlerinde toplumsalcı bir anlayış benimsedi. Doğum yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.
Giriş Tarihi: 28.05.2020
08:26
Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
11:44
"İkinci Yeni" akımının önemli şairlerinden biri olan Edip Cansever, kaybolup giden sokakların, bir küçük mutluluk peşinde direnen ruhların şairiydi. Kavganın tarafı olmaktan çok, her gün eksilen insanlığın hüznünü duyumsuyordu. Sokakların sesini bir başka duyuyordu.
Ne zaman doğdu?
İstanbul'da 8 Ağustos 1928'de dünyaya gelen Cansever, edebiyata henüz çocukken ilgi duydu.
İlk şiirini ne zaman, nerede yazdı?
Şiir yazmaya
13 yaşında başlayan Cansever'in ilk şiiri 1944'te İstanbul Dergisi'nde yayımlandı. Ardından birçok edebiyat dergisinde şiirlerine yer verilen Cansever, yaptığı bir açıklamada,"Yeditepe" dergisindeki yayını ise "şiirinin başlangıcı" olarak değerlendirmişti.
İlk şiirini hangi yazara gösterdi?
İlk şiirini hangi yazara gösterdi?
İlk şiirlerini
Ahmet Hamdi Tanpınar'a gösteren Cansever, İstanbul Erkek Lisesi'nden 1946'da mezun oldu, Yüksek Ticaret Okulunu yarıda bırakarak Kapalıçarşı'da babasından kalan dükkânda halı ve antika eşya ticareti yapmaya başladı.
İlk kitabını kaç yaşında yayımladı?
Edip Cansever, Yücel, Fikirler, Edebiyat Dünyası, Kaynak dergilerinde çıkan
ilk gençlik şiirlerini topladığı "İkindi Üstü" kitabını 1947'de, 19 yaşındayken okuyucuyla buluşturdu.
1951'de arkadaşlarıyla "
Nokta" dergisini çıkarmaya başlayan Cansever, genç şair ve yazarlarla tanışmasını sağlayan dergiyi sekiz sayı çıkardı.
Edip Cansever'den duygu yüklü 77 alıntı
En çok bilinen şiiri hangisi?
En çok bilinen şiiri hangisi?
İkinci kitabı
Dirlik Düzenlik (1954), "Garip Şiiri"nin etkilerini taşısa da, şairin daha sonra İkinci Yeni'ye uzanacak şiir yaklaşımının ilk ipuçlarını da ortaya koyar. Bu kitaptaki "Masa da Masaymış Ha", Türk şiirinin en çok bilinen örnekleri arasında yer alacaktır.
Cansever şiirinin temellerini atan
"Yerçekimli Karanfil" adlı kitabı 1957'de yayımlanan şair, bu kitabında söz dizimini ve çağrışım düzenini bozarak, özgün bir şair olmaya yönelir.
Şair, kendine özgü bir şiir dünyası kurduğu kitabıyla 1958'de
Yeditepe Şiir Armağanı'nı aldı.
Usta şair kendisini nasıl tanımlar?
Usta şair kendisini nasıl tanımlar?
Kendisinin
anlatıcı bir şair olduğunu belirten Cansever, ifadelerini kullanmıştı. "Her şairi bir öteki şairden ayıran birtakım özellikler vardır. Bu özelliklerden biri ya da birkaçı ağır basar. Bu ağır basan özellikler de genel olarak kişiliği belirler. Benim anlatıcı tavrım, şiirin sınırlarını geçmeden ortaya konmuş bir anlatıcı biçimidir."
Şiirlerinde kullandığı farklı temalara ilişkin ise Cansever,
"Şiirde gözlemin çok büyük rolü var. Deniz, tarih, Anadolu'nun birtakım görülecek yerleri, şaşırtıcı birtakım güzellikler, beni doğa, tarih ve insan ilişkilerine götürdü." değerlendirmesinde bulunmuştu.