Arama

Menu

Roger Garaudy’nin Geleceğimizde İslam Var kitabından alıntılar

Yirminci yüzyılın önemli düşünürlerinden olan Roger Garaudy, Müslüman olduktan sonra Kur'an-ı Kerim'e olan hayranlığını şöyle dile getirdi: "Dünyada her fikir, her söz elli yüz sene içinde eskiyip değerini yitirmeye mahkumdur. Bunun tek istisnası Kur'an'dır. Eskimediği gibi her geçen gün daha anlaşılır hale gelmekte, adeta gençleşmektedir." Roger Garaudy'nin Geleceğimizde İslam Var eserinden sizler için alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 05.01.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 11:28
  • 1
  • 28

Aşk, acı çekmeyi ve kalbin sızlamasını gerektirir. Aşk zor şeylere taliptir.

  • 2
  • 28

Eğer insan, bizzat kendisi hariç her şeyi değiştireceğini iddia ediyorsa, onun yaptığı her devrim başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

"Gerçek şu ki, insanlar kendi iç dünyalarını değiştirmeden Allah onların durumunu değiştirmez."

(Ra'd, 13/11)

  • 3
  • 28

İnsanoğlu sadece değiştirip başkalaştırmaya değil, ulvîleştirmeye de muktedir olduğu bir dünyada yaşamaktadır. Ne zaman ki bir toplum bu ulvîleşme-yücelme ihtiyacını artık hissetmez olur, işte o zaman çözülüp dağılır.

  • 4
  • 28

İnsan, ancak ilahî olana tâbi olmakla gerçekten insan olur.

  • 5
  • 28

Namaz, her yaratılmışı Yaradan'ına bağlayan o hamd ve tesbihe insanın bilinçli olarak katılmasıdır.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN