Roger Garaudy’nin Geleceğimizde İslam Var kitabından alıntılar

Eğer insan, bizzat kendisi hariç her şeyi değiştireceğini iddia ediyorsa, onun yaptığı her devrim başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

"Gerçek şu ki, insanlar kendi iç dünyalarını değiştirmeden Allah onların durumunu değiştirmez."

(Ra'd, 13/11)