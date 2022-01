Roger Garaudy’nin Geleceğimizde İslam Var kitabından alıntılar

Yirminci yüzyılın önemli düşünürlerinden olan Roger Garaudy, Müslüman olduktan sonra Kur'an-ı Kerim'e olan hayranlığını şöyle dile getirdi: "Dünyada her fikir, her söz elli yüz sene içinde eskiyip değerini yitirmeye mahkumdur. Bunun tek istisnası Kur'an'dır. Eskimediği gibi her geçen gün daha anlaşılır hale gelmekte, adeta gençleşmektedir." Roger Garaudy'nin Geleceğimizde İslam Var eserinden sizler için alıntılar derledik.