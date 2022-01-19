Osmanlıca okumanızı geliştirecek metinler

🔸Kıymetli eserlerin gün yüzüne çıkması ve insanların tarihinin farkına varması ancak milletlerin kendi eserlerinin okunmasıyla mümkündür.

🔸Medeniyet dili haline getirdiğimiz Osmanlıcayı bilmeyenlerin, Türk edebiyatı ve tarihinde orta seviyeyi bulacak kadar derinleşmesi imkansızdır.

🔸 Bin yıla yakın süre zarfında kullandığımız Osmanlıca, Türkçenin tarihi dönemine verilen bir isimdir. Bu zaman diliminde ilim ve kültür hayatımızda önemli yerleri bulunan 45 binden fazla eser verilmiştir.

Osmanlıca dersleri için tıklayın

🔸 Osmanlıca denilen tarihi edebiyat dilimizde, yazı olarak Araplardan alınan fakat daha sonradan geliştirilen harfler kullanıldı.

🔸 28 harﬂi Arap alfabesi, zamanla Türkler tarafından geliştirilerek Osmanlı alfabesini oluşturdu.

🔸 Bu alfabeye, Farsçaya mahsus pe (ﭖ), çe (ﭺ) ve je (ﮊ) harﬂerinin yanında ğ'nin ince sesli kelimelerle gösterilmesi için kâf-ı fârisî (ﮒ) harfi ve Türkçeye mahsus olan nazal ñ (kâf-ı nûnî) için (ڭ) harfi, lam ve elifin birleşmesinden oluşan (ﻻ) lamelif harfi ilave edilererek geliştirildi.

🔸 Zaman içerisinde ünlülerin gösterilmesi, eklerin yazılması gibi hususlarda Arap imlasından farklı uygulamalar geliştirildi.

Farsça tamlamaların yazımını örnekleriyle gösterdiğimiz Osmanlıca dersi için tıklayın