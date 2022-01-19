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Osmanlıca okumanızı geliştirecek metinler

Bin yıla yakın süre zarfında kullandığımız Osmanlıca, Türkçenin tarihi dönemine verilen bir isimdir. Bu zaman diliminde ilim ve kültür hayatımızda önemli yerleri bulunan 45 binden fazla eser verilmiştir. Bu kıymetli eserlerin gün yüzüne çıkması ancak milletlerin kendi eserlerini okunmasıyla mümkündür. Gelin, Osmanlıca öğrenmek isteyenlere yardımcı olacak, okumanızı geliştirecek metinleri yakından inceleyelim.

Giriş Tarihi: 19.01.2022 17:59 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 19:01
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Okuma kılavuzu
Okuma kılavuzu

🔸Kıymetli eserlerin gün yüzüne çıkması ve insanların tarihinin farkına varması ancak milletlerin kendi eserlerinin okunmasıyla mümkündür.

🔸Medeniyet dili haline getirdiğimiz Osmanlıcayı bilmeyenlerin, Türk edebiyatı ve tarihinde orta seviyeyi bulacak kadar derinleşmesi imkansızdır.

🔸 Bin yıla yakın süre zarfında kullandığımız Osmanlıca, Türkçenin tarihi dönemine verilen bir isimdir. Bu zaman diliminde ilim ve kültür hayatımızda önemli yerleri bulunan 45 binden fazla eser verilmiştir.

Osmanlıca dersleri için tıklayın

🔸 Osmanlıca denilen tarihi edebiyat dilimizde, yazı olarak Araplardan alınan fakat daha sonradan geliştirilen harfler kullanıldı.

🔸 28 harﬂi Arap alfabesi, zamanla Türkler tarafından geliştirilerek Osmanlı alfabesini oluşturdu.

🔸 Bu alfabeye, Farsçaya mahsus pe (ﭖ), çe (ﭺ) ve je (ﮊ) harﬂerinin yanında ğ'nin ince sesli kelimelerle gösterilmesi için kâf-ı fârisî (ﮒ) harfi ve Türkçeye mahsus olan nazal ñ (kâf-ı nûnî) için (ڭ) harfi, lam ve elifin birleşmesinden oluşan (ﻻ) lamelif harfi ilave edilererek geliştirildi.

🔸 Zaman içerisinde ünlülerin gösterilmesi, eklerin yazılması gibi hususlarda Arap imlasından farklı uygulamalar geliştirildi.

Farsça tamlamaların yazımını örnekleriyle gösterdiğimiz Osmanlıca dersi için tıklayın

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Okutucu sesler:

🔸 Türkçe, ünlü ses bakımından zengin bir dildir.

🔸 Türkçede toplam 8 ünlü olmasına karşılık Arap alfabesinde üç ünlü ''a,i,u'' ve bunların uzunları ''â,î,û'' vardır.

🔸 Bunların kısa olanları yazılmaz, uzun olanları ise و ,ە, ى harflerinden biriyle gösterilir. Türkçede de ünlü harfleri göstermek için bu harflerden yararlanırız.

🔸 Bunlardan ا a ünlüsünü , ە ; e ünlüsünü ى ; ı ve i ünlülerini و; o,ö,u,ü ünlülerini göstermek için kullanılır.

Eklerin yazımını örnekleriyle gösterdiğimiz Osmanlıca dersi için tıklayın

Kılavuz bilgileri verdikten sonra Osmanlıca okumanızı geliştirecek metinleri inceleyelim👇

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ÇALIKUŞU
ÇALIKUŞU
مژكان ايله كامران چالى قوشنن ماوى قابلى مكتب دفترينى اوقويوب

Müjgân ile Kâmran, Çalıkuşu'nun mavi kaplı mekteb defterini okuyup

بيتيردكلرى زمان اورته لق آغارمغه باشﻻيور پنجره نك ديشنده كى

bitirdikleri zaman ortalık ağarmağa başlıyor, pencerenin dışındaki

دللرده قوشلر جيويلداشيوردى

dallarda kuşlar cıvıldaşıyordu.

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كامران يورغونلق و اضطراب
Kâmran, yorgunluk ve ızdırab

ايله آغيرﻻشان باشنى دفترك
ile ağırlaşan başını defterin

صارارمش یاپراغنه قويدى
sararmış yaprağına koydu.

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ير ير کوزياشلريله سيلينمش
Yer yer gözyaşlarıyla silinmiş

بو محبت کلمه لرينى

bu muhabbet kelimelerini

تکرار تکرار اوپدى
tekrar tekrar öptü.

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