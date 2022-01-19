Osmanlıca okumanızı geliştirecek metinler
Bin yıla yakın süre zarfında kullandığımız Osmanlıca, Türkçenin tarihi dönemine verilen bir isimdir. Bu zaman diliminde ilim ve kültür hayatımızda önemli yerleri bulunan 45 binden fazla eser verilmiştir. Bu kıymetli eserlerin gün yüzüne çıkması ancak milletlerin kendi eserlerini okunmasıyla mümkündür. Gelin, Osmanlıca öğrenmek isteyenlere yardımcı olacak, okumanızı geliştirecek metinleri yakından inceleyelim.
Giriş Tarihi: 19.01.2022
17:59
Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
19:01
🔸Kıymetli eserlerin gün yüzüne çıkması ve insanların tarihinin farkına varması ancak
milletlerin kendi eserlerinin okunmasıyla mümkündür.
🔸Medeniyet dili haline getirdiğimiz
Osmanlıcayı bilmeyenlerin, Türk edebiyatı ve tarihinde orta seviyeyi bulacak kadar derinleşmesi imkansızdır.
🔸 Bin yıla yakın süre zarfında kullandığımız Osmanlıca,
. Bu zaman diliminde ilim ve kültür hayatımızda önemli yerleri bulunan Türkçenin tarihi dönemine verilen bir isimdir 45 binden fazla eser verilmiştir.
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🔸 Osmanlıca denilen tarihi edebiyat dilimizde, yazı olarak Araplardan alınan fakat daha sonradan geliştirilen harfler kullanıldı.
🔸 28 harﬂi Arap alfabesi, zamanla Türkler tarafından geliştirilerek Osmanlı alfabesini oluşturdu.
🔸 Bu alfabeye, Farsçaya mahsus
harﬂerinin yanında ğ'nin ince sesli kelimelerle gösterilmesi için pe (ﭖ), çe (ﭺ) ve je (ﮊ) harfi ve Türkçeye mahsus olan kâf-ı fârisî (ﮒ) harfi, lam ve elifin birleşmesinden oluşan nazal ñ (kâf-ı nûnî) için (ڭ) harfi ilave edilererek geliştirildi. (ﻻ) lamelif
🔸 Zaman içerisinde ünlülerin gösterilmesi, eklerin yazılması gibi hususlarda Arap imlasından farklı uygulamalar geliştirildi.
Farsça tamlamaların yazımını örnekleriyle gösterdiğimiz Osmanlıca dersi için tıklayın
Okutucu sesler:
🔸
Türkçe, ünlü ses bakımından zengin bir dildir.
🔸 Türkçede toplam 8 ünlü olmasına karşılık Arap alfabesinde üç ünlü ''a,i,u'' ve bunların uzunları ''â,î,û'' vardır.
🔸 Bunların
kısa olanları yazılmaz, uzun olanları ise harflerinden biriyle gösterilir. Türkçede de ünlü harfleri göstermek için و ,ە, ى bu harflerden yararlanırız.
🔸 Bunlardan
ünlüsünü , ا a ünlüsünü ە ; e ve i ünlülerini ى ; ı ünlülerini göstermek için kullanılır. و; o,ö,u,ü
Eklerin yazımını örnekleriyle gösterdiğimiz Osmanlıca dersi için tıklayın
Kılavuz bilgileri verdikten sonra Osmanlıca okumanızı geliştirecek metinleri inceleyelim👇
مژكان ايله كامران چالى قوشنن ماوى قابلى مكتب دفترينى اوقويوب
Müjgân ile Kâmran, Çalıkuşu'nun mavi kaplı mekteb defterini okuyup
بيتيردكلرى زمان اورته لق آغارمغه باشﻻيور پنجره نك ديشنده كى
bitirdikleri zaman ortalık ağarmağa başlıyor, pencerenin dışındaki
دللرده قوشلر جيويلداشيوردى
dallarda kuşlar cıvıldaşıyordu.
كامران يورغونلق و اضطراب Kâmran, yorgunluk ve ızdırab
ايله آغيرﻻشان باشنى دفترك ile ağırlaşan başını defterin
صارارمش یاپراغنه قويدى sararmış yaprağına koydu.
ير ير کوزياشلريله سيلينمش Yer yer gözyaşlarıyla silinmiş
بو محبت کلمه لرينى
bu muhabbet kelimelerini
تکرار تکرار اوپدى tekrar tekrar öptü.