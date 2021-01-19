Necip Fazıl’ın ilk pişmanlığı

➡ Ne var ki konaktaki bu sessiz küçük kız, henüz beş yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Kız kardeşinin ölümünün Necip Fazıl üzerindeki tesiri, her şeyi gölgede bıraktı.

➡ Vaniköy'deki Rehber-i İttihat Mektebi'ne yatılı okuduğu dönemlerde Rıza Tevfik'in "Bir akşamdı, evimizde ecel kanat germişti" dizesiyle başlayan "Selma Sen De Unut Yavrum!" şiirini okuyarak gözyaşı dökerdi.