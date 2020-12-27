Mehmet Akif'in derslerinde işlediği şiirler

➡ Edebiyat-ı Osmaniye'nin konularından biri de vuzuhtur. Mehmet Akif bu bahsi, fikrin açık olması ve zihinde kolay anlaşılabilmesi olarak açıklar. Örnek olarak edib-i muazzam olarak bahsettiği Namık Kemal'in dörtlüğünü verir:

Yara nişandır tenine erlerin

Mevt ise son rütbesidir 'askerlerin

Altı da bir, üstü de birdir yerin

Arş yiğitler, vatan imdadına!

*Mevt: Ölüm

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