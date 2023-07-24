Manas destanının hamisi: Togolok Moldo

Togolok Moldo Kimdir?

◼ Togolok Moldo, 1860 yılında Kuzey Kırgızistan'ın, Narin vilayetinin Aktalaa bölgesinde fakir bir ailede dünyaya geldi. Beş kardeşin en büyüğü olan Togolog Moldo'nun babası da bir manasçıydı.

◼ Moldo çocukluğunu, Kırgız halk edebiyatının en temiz şiirleri, halk hikâyelerinin okunduğu toylarda geçirdi. Çarlık döneminin baskısı ve ülkedeki yetersiz imkanlara rağmen babasının en büyük arzusu oğlunun eğitim almasıydı.

Manasçı ne demek?

Kırgız halk edebiyatının önemli eseri olan tarihte Çin ve Kırgız Türklerinin var olma savaşını verdiği Manas destanını toylarda önemli günlerde kopuz eşliğinde söyleyen kişilere verilen isimdir.

MANAS DİYARI KIRGIZİSTAN