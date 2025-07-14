İnci pınarı Niyazi Mısri sözleri
Yayınlanma Tarihi: 14.07.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 09:41
Şiirleri ve hikmetleri ile izinden gidenlere asırlardır yol gösteren Niyazi Mısri, 17. yüzyılın en büyük simalarından biriydi. Fikirleri Osmanlı coğrafyasında hızla yayılan Mısri, Arapça ve Türkçe olmak üzere yirmiden fazla eser kaleme almıştı. Şiirleri ile uzaklardaki insanlara dokunabilen Niyazi Mısri'nin eserlerinden çarpıcı ve düşündürücü cümle ve mısraların altını çizdik.
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Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş.
Niyazi Mısri
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Bir harab olmuş gönlü tamir etmektir hüner
Niyazi Mısri
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Gördüm seni efkârım yağmadır alan alsın
Niyazi Mısri
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Hakk ilmine bu âlem bir nüsha imiş ancak
Niyazi Mısri
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Uyan gözün aç durma yalvar güzel Allah'a
Niyazi Mısri