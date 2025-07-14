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İnci pınarı Niyazi Mısri sözleri

Yayınlanma Tarihi: 14.07.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 09:41

Şiirleri ve hikmetleri ile izinden gidenlere asırlardır yol gösteren Niyazi Mısri, 17. yüzyılın en büyük simalarından biriydi. Fikirleri Osmanlı coğrafyasında hızla yayılan Mısri, Arapça ve Türkçe olmak üzere yirmiden fazla eser kaleme almıştı. Şiirleri ile uzaklardaki insanlara dokunabilen Niyazi Mısri'nin eserlerinden çarpıcı ve düşündürücü cümle ve mısraların altını çizdik.

1/20

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Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş.

Niyazi Mısri

YUNUS EMRE RİSALETÜ'N NUSHİYYE

2/20

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Bir harab olmuş gönlü tamir etmektir hüner

Niyazi Mısri

İBRAHİM DESÛKÎ'NİN ÖĞÜTLERİ

3/20

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Gördüm seni efkârım yağmadır alan alsın

Niyazi Mısri

İMAM NEVEVİ'NİN ŞAHESERİ: RİYAZÜ'S SALİHİN

4/20

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Hakk ilmine bu âlem bir nüsha imiş ancak

Niyazi Mısri

İBN ARABİ'NİN ŞAHESERİ FUSUSÜ'L HİKEM'DEN CÜMLELER

5/20

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Uyan gözün aç durma yalvar güzel Allah'a

Niyazi Mısri

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