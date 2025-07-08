Şiirleri ile Anadolu ve İslam coğrafyasını şekillendiren en önemli isimlerden olan Yunus Emre, hak aşıklarının sesi olduğu gibi Müslümanların dillerine zikri yerleştiren büyük bir ozandı. İnsanların kalbinde taht kuran Yunus Emre'nin en büyük özelliği ise herkese aynı nazarla bakmasıydı. Yaratılanı yaratandan ötürü seven Yunus, insanlığı adalete, sevgiye ve beraber yaşamaya çağıran ulu bir bilgeydi. Yunus Emre'nin Yunus Emre Risaletü'n Nushiyye'den mısraları bir araya getirdik.
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Sevemez dünyayı er oğlu erler, Bâki hayat neyse onu dilerler.
Yunus Emre - Risaletü'n Nushiyye
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Kalbinin pasını gerek yuyasın, Kalbe layık neyse onu koyasın.
Yunus Emre - Risaletü'n Nushiyye
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Dönüp sana geldim, bu hâlimi bil, Yardım edeceksen gözyaşımı sil.
Yunus Emre - Risaletü'n Nushiyye
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Beş gün ömür için yüzünü dönme, Şu fani dünyanın süsüne kanma.
Yunus Emre - Risaletü'n Nushiyye
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Gözün görür iken gel, Hakk yoluna, Bırakma nefsini kendi hâline.