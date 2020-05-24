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İbn Haldun'un Mukaddimesi'nden 20 alıntı

İslam dünyasının en önemli alimlerinden İbn Haldun, sosyoloji biliminin kurucuları arasında kabul edilir. Yazdığı Mukaddime adlı eserle çığır açan İbn Haldun, semasındaki tek yıldız olarak nitelendirilir. Cemil Meriç, bu önemli eseri şöyle tasvir eder: "Bazen revak saraydan daha muhteşem. İbn Haldun'un Mukaddimesi gibi." Tarihte bir usul ortaya koyan bu eser, pek çok ilmi disiplinle alakalı mevzuları da barındırır. İşte İbn Haldun'un Mukaddimesi'nden alıntılar...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 10:09
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Hakikatin kudretine mukavemet edilemez.

Mukâvemet: Dayanma, karşı koyma

İbn Haldun kimdir?

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Din ve dünya işlerini sağlam temeller üzerine kurmak isteyen biri, geçmiş toplumların ahlakını, peygamberlerin yaşamları ve mücadelelerini, hükümdarların yönetim ve siyasetlerini ancak tarih ile bilip örnek alabilir.

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İslam'daki büyük tarihçiler, geçmişe ait haberleri çok kapsamlı bir şekilde toplayıp bir araya getirmişler ve onları kitaplaştırarak muhafaza altına almışlardır. Bu konuda (yetersiz ve ehliyetsiz) başkalarının hazırına konanlar ise, (doğru) tarihî bilgileri uydurma rivayetlerle veya bizzat uydurdukları yalanlarla birbirine karıştırmışlardır. Onlardan sonra gelen pek çok kişi de bu uydurma haberlere tabi olmuş, olayları ve durumları inceleyip değerlendirmeden, bunların gerçekliğini ve olabilirliğini gözden geçirmeden, atılması gerekenleri ayıklayıp atmadan her şeyi duydukları şekilde bize nakletmişlerdir.

14'üncü yüzyılda bir dahi

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Çünkü (körü körüne) taklit etmek, ilimlerde (hiçbir emek harcamadan) başkalarının hazırına konmak ve cehalet, insanların derin ve yaygın özelliklerinden biridir.

İbn Haldun ve sosyal bilimlere dair 15 ilginç bilgi

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Bu eserde umranın ve medenileşmenin hallerini, zatî arazlardan olmak üzere insan topluluklarına arız olan hususları açıkladım. Bu açıklamalar, olan şeylerin illet ve sebeplerini anlama konusunda sana faydalı olacak, devlet sahiplerinin ve hükümdarların, devlete açılan kapıdan nasıl girdiklerini sana tarif edecektir. Hatta bu sayede taklitten el çekecek, senden önceki ve sonraki nesillerin, hâdiselerin durumlarına vâkıf olacaksın.

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