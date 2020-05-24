İbn Haldun'un Mukaddimesi'nden 20 alıntı

İslam dünyasının en önemli alimlerinden İbn Haldun, sosyoloji biliminin kurucuları arasında kabul edilir. Yazdığı Mukaddime adlı eserle çığır açan İbn Haldun, semasındaki tek yıldız olarak nitelendirilir. Cemil Meriç, bu önemli eseri şöyle tasvir eder: "Bazen revak saraydan daha muhteşem. İbn Haldun'un Mukaddimesi gibi." Tarihte bir usul ortaya koyan bu eser, pek çok ilmi disiplinle alakalı mevzuları da barındırır. İşte İbn Haldun'un Mukaddimesi'nden alıntılar...
Giriş Tarihi: 24.05.2020
09:03
Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
10:09