Halil İnalcık’ın okumanız gereken 10 kitabı

Fatih Sultan Mehemmed Han

🔸 Bu kitapta Halil İnalcık'ın altmış yıllık birikimi yer alıyor. Fatih ve dönemini anlatan monografik bir eser olan Fatih Sultan Mehmed Han, İnalcık'ın daha önce çeşitli dillerde yayımlanmış makalelerinin yanı sıra yeni yazılarını da barındırıyor.

🔸 Kitabın birinci bölümünde, Osmanlı ve Bizans ilişkileri işlenirken, fetih sonrası yönetim ve kurumlara dair yeni uygulamalar, arşiv belgeleri ve kanunnameler ışığında inceleniyor.

🔸 Halil İnalcık'ın "Fatih Sultan Mehmed" hakkında kaleme aldığı bu kapsamlı çalışma, zengin bibliyografyasıyla detaylı bir kaynak nitelitiği taşıyor.

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