Güzel kelimeler tanzimi

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DİLDÂDE

◼ Gönül veren, aşık anlamına gelir.

Örnek:

Biz ki İslâm'ın kılıcı idik, "hezâr bütgedeyi* mescid" eylemiş, "nâkûs yerlerinde ezanlar" okutmuştuk; biz ki salibe karşı hilâl, küfre karşı hak, zulme karşı adalettik… Şîrler pençe-i* kahrımızda lerzân olurken, felek bizi de bu gözleri ahuya zebûn etmez mi? Ne zilletlere katlanmadık bu dildade uğruna, ne fedakârlıkları göze almadık!

(Cemil Meriç)