Güzel kelimeler tanzimi
Kelimeler, kendimizi ifade etmenin en önemli araçlarıdır. Günlük hayatta Arapça ve Farsça kökenli pek çok kelime kullanıyor ve duyuyoruz. Peki, bu kelimelerin anlamlarının ne kadarını biliyoruz? Sizin için okuma yaparken rast geldiğimiz, zaman zaman duyduğumuz ya da kullandığımız güzel kelimelerin anlamlarını araştırdık.
DİLDÂDE
◼ Gönül veren, aşık anlamına gelir.
Örnek:
Biz ki İslâm'ın kılıcı idik, "hezâr bütgedeyi* mescid" eylemiş, "nâkûs yerlerinde ezanlar" okutmuştuk; biz ki salibe karşı hilâl, küfre karşı hak, zulme karşı adalettik… Şîrler pençe-i* kahrımızda lerzân olurken, felek bizi de bu gözleri ahuya zebûn etmez mi? Ne zilletlere katlanmadık bu dildade uğruna, ne fedakârlıkları göze almadık!
(Cemil Meriç)
DİLŞÂD
◼ Mutlu, sevinçli anlamına gelir.
Örnek:
"Bugün o mertebe dilşâd u bahtiyârım ben."
(Cenap Şahâbeddin)
KALB-İ SELİM
◼ Fani değerlere önem vermeyen, içinde Allah'tan (CC) başkasına yer olmayan temiz kalp anlamına gelir.
Örnek:
Sanma ey hace senden zer u sim isterler
Yevme la yenfe'uda kalb-i selim isterler
(Sanma ey hoca ki, senden altın ve gümüş isterler.
Hiçbir şeyin fayda vermeyeceği günde temiz gönül isterler.)
(Bağdatlı Ruhî)