Fikriyat yayınlarının yeni eseri: Klasik Kelamda Büyük Tartışma Allah'ı Görmek Mümkün mü?

KELAM İLMİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

🔹 Kelâm tarihinde ekoller arasında yapılan en önemli tartışmalardan biri de Allah'ın ahirette müminler tarafından gözle görülmesi anlamına gelen rü'yetullahtır.

🔹 Ehl-i sünnet ve Mu'tezile arasında ilk dönemden itibaren konu edilen bu hususta, ilerleyen zamanlarda müstakil eserler de yazılmış, mevzu, aklî ve naklî deliller etrafında incelenmeye devam etmiştir.

🔹 Bu amaçla yazılan önemli eserlerden biri de Osmanlı âlimi Hatibzâde Muhyiddin tarafından kaleme alınan Risâle fî mebâhisi'l-kelâm ve'r-rü'ye'dir.