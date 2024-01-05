Fikriyat yayınlarının yeni eseri: Klasik Kelamda Büyük Tartışma Allah'ı Görmek Mümkün mü?
Fikriyat Yayınevi, birbirinden kıymetli eserleri bünyesine katmaya devam ediyor. İşte bunlardan biri de büyük bir kelam alimi olan Hatibzâde Muhyiddin'in kaleme aldığı ve Osman Demir'in çevirdiği Klasik Kelamda Büyük Tartışma Allah'ı Görmek Mümkün mü?" eseri. Bu kitap, siz değerli okuyucularımıza sunuldu. Biz de esere dair detayları ve alıntıları sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 05.01.2024
17:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
17:16
KELAM İLMİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
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Kelâm tarihinde ekoller arasında yapılan en önemli tartışmalardan biri de Allah'ın ahirette müminler tarafından gözle görülmesi anlamına gelen rü'yetullahtır.
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Ehl-i sünnet ve Mu'tezile arasında ilk dönemden itibaren konu edilen bu hususta, ilerleyen zamanlarda müstakil eserler de yazılmış, mevzu, aklî ve naklî deliller etrafında incelenmeye devam etmiştir.
🔹 Bu amaçla yazılan önemli eserlerden biri de
Osmanlı âlimi Hatibzâde Muhyiddin tarafından kaleme alınan 'dir. Risâle fî mebâhisi'l-kelâm ve'r-rü'ye
II. BAYEZİD'E İTHAF EDİLDİ
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II. Bayezid'e ithaf edilen risalenin ilk bölümünde kelâm sıfatı etrafındaki tartışmalara yer verilirken, akabinde ise rü'yetullah, bu literatürün özel bir halkası olacak biçimde müzakere edilmektedir.
🔹 Bu çerçevede eserin
kelâm kısmında Allah'ın konuşan olmasının mahiyeti, kelâmî nefsî tartışmaları ile O'na yalan söz nispet etmenin imkânsızlığı konuları ele alınırken, rü'yet kısmında ise görmenin imkânı, gerçekleşmesi, bunun aklî ve naklî delilleri ile muhaliflerin itirazlarına yönelik eleştiriler üzerinde durulmaktadır.
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ESERİN İÇERİĞİ
🔹 Kelam ilminin sahasında oldukça ehemmiyet gösterilmesi gereken
Risâle fî mebâhisi'l-kelâm ve'r-rü'ye'yi kapsayan "Klasik Kelamda Büyük Tartışma Allah'ı Görmek Mümkün mü?" eserinin içeriği oldukça zengin. 184 sayfadan oluşan bu kitap üç bölüme ayrılmış.
🔹 İlk kısmında,
Hatizâde'nin Kelâmullah ve Rüyetullah Risalesi yer alıyor. İkincisi ise İlk araştırma ismi altında "Kelam Hakkında" faslını oluşturuyor. Son ve kitaba da ismini veren kısımda ise "Yüce Allah'ın Görülmesi" başlığı altında üç makamı anlatıyor.
KİTABIN YAZARI HATIBZÂDE MUHYİDDİN
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16. yüzyılda yaşamış olan H atıbzâde Muhyiddin, döneminde önemli f ıkıh ve kelâm alimlerinden biridir. Kastamonu'da dünyaya gelen alimin doğum tarihi net olarak bilinmez.
🔹 Öğrenimini
İznik gibi dönemin önemli ilim merkezlerinde alan H atıbzâde Muhyiddin, yine çağının önemli alimleri olan Hızır Bey ve Nasîrüddin Tûsî gibi isimlerden eğitim almıştır.
🔹 Yaşamında birbirinden kıymetli eserler veren alim, aynı zamanda muallimlik de yapmıştır.
1496 yılında vefat eden H atıbzâde, Eyüpsultan civarına defnedilmiştir.