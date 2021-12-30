Edebiyatta eski kuşak - yeni kuşak kavgası

🔸 Yazının devamında Abdülhak Hamid'i Shakespeare ile karşılaştırdı.

🔸 Hamid'in Osmanlı edebiyatını uluslararası düzeyde ifade edemediğini iddia etti: "Dâhi olarak tanınmış her sanatkârda bu umumi vasfı görürüz. Mesela son günlerde ismi sık sık geçen Shakespeare'i nazarı itibara alalım. Shakespeare bir taraftan içinde bulunduğu içtimai teşekkülün tenkitçi bir ifadecisi olmuş; diğer taraftan "gelen" istikbali sezmiş ve ana hatlarında düsturlaştırmış. Hâlbuki böyle bir inkişaf* merhalesinden esas itibariyle bütün milletler geçtiği için Shakespeare'in tipleri karakterleri de beynelmilel bir mahiyet almıştır.

Bugün Hamid Bey'in bir piyesini Londra ve Paris'te oynasalar, seyirciler Shakespeare, Korney, Rasin'in karikatürleştirildiğini yahut da aktörlerin rollerini unutup tuluatçılığa kaçtıklarını zannederler.

Eğer Hamid Bey içinde vaktiyle yaşadığı içtimai intikal devresinin Şark'a Osmanlı İmparatorluğu'na mahsus hususiyetlerini beynelmilel bir derece ifade edebilmiş olsaydı ve bunu o zamana kadar yapılanlardan daha muvaffak* bir surette yapabilseydi, dâhiler galerisinde bu isimde bir Osmanlı sanatkârı da bulunabilirdi. Hamid Bey, devri için yeni, kuvvetli bir Osmanlı şairidir, işte o kadar."

*İnkişaf: Gelişme, açılma

*Muvaffak: Başarı kazanmış

*İçtimai: Toplulukla, cemiyetle ilgili, sosyal