Edebiyatımızda Ramazan Bayramı

BAYRAM

🔹 İslam aleminin büyük bir sevinç ve birliktelikle idrak ettiği Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayram bulunur. Arapça'da Ramazan Bayramı, "ıyd-i fıtr", Kurban Bayramı ise "ıyd-i edha" şeklinde anılır. Müslümanlar tarafından kutlanan bu iki bayram, hicretin ikinci yılından itibaren idrak edilmeye başlanmıştır.

Kökçe: Türk lehçelerinde bayramın karşılığı