Divan şiirinin bilinen ilk kadın şairi: Zeynep Hatun

İslam Ansiklopedisi'nin Zeynep Hatun maddesinde yer aldığına göre Mihri Hatun'la çağdaş olduğu bilgisi şüphelidir. Nitekim Mihrî'nin 1512'den sonra, Zeyneb Hatun'un 1474'te vefat ettiği göz önüne alındığında şüphe ile karşılamak gerekir. II. Bayezid'in ardından oğlu Şehzade Ahmed'in Amasya valiliği sırasında bölgede bir şiir muhitinin teşekkül ettiği ve Zeynep Hatun'un da bu çevre içinde yer aldığı tahmin edilmekte, şair Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi'nin bu dönemde Amasya'da yaşamış olması böyle bir şiir çevresinin varlığı düşüncesini güçlendirir.

Kaynaklara göre Zeynep Hatun 1563 tarihinde Amasya'da vefat etti fakat kabrinin nerede olduğu bilinmemekte.