Dava eri bir şair: Mehmet Akif İnan
Edebiyat tarihimizin meşhur simalarından Mehmet Akif İnan, şiirleri kadar düz yazıları ile de öne çıkar. Yaşantısı boyunca her türlü fikri ve edebi mücadeleden geri duymayan İnan, "Yedi Güzel Adam" içerisinde fikri ve düşünsel yönü ağır basan isimdi. Gelin, birlikte fikir insanı Mehmet Akif İnan'ın düşünsel yönünü ele alalım.
Giriş Tarihi: 12.07.2022
16:36
Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
16:37
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Şair, yazar ve bir düşünce insanı olan Mehmet Akif İnan, nesillere çağrıda bulunan önemli bir eylem insanıydı. Kadim medeniyetin sesini kaleminden okuyucularına hissettiren İnan, hayatı boyunca bir dava eri olarak tebarüz etti.
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Mezarlardan destanlar yazıldığını savunan, doğru bildiği yoldan geri dönmeyen ve daima insanlığa katkı sunmaya çalışan şair, düşünce hayatımızda özlenen bir simadır.
Mehmet Akif İnan'ın Hicret ve Tenha Sözler'inden 20 alıntı
◾ 1940 - 2000 yılları arasında yaşayan Mehmet Akif İnan, aslen Şanlıurfalıdır. Maraş Lisesi ve Edebiyat Fakültesi'ni bitiren İnan'ın mesleki oalrak öne çıkan tarafı algısı yüksek bir eğitimci olmasıdır.
◾ Şairin bu yönü ileride başlayacağı sendika çalışmalarında da öne çıkar. Yazar, eğitim alanına dair yaşantısı ile meslektaşlarına örnek olma yolunu seçer.
Nesillere çağrı olan dava adamı: Mehmet Akif İnan
◾ Maraş Lisesi'nden arkadaşları ile "Yedi Güzel Adam" olarak anılan ekibin içerisinde bulunan İnan, merhum Zarifoğlu'nun ardından
2000 senesinde vefat etti.
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Eylem adamı sıfatının vücut bulmuş hali olan İnan, tüm Müslümanların dertlerini dertlenen ve kendi için istediğini Müslüman kardeşi için de isteyen bir fıtrata sahipti.
Nesillere çağrı olan Mehmet Akif İnan'dan 1 kelime 1 cümle
◾ İnan'ın şiirlerine nazaran daha az bilinen
düz yazıları en az şiirleri kadar önemlidir. Yirminci yüzyılın ilk elden tanığı olan şair, Batı dünyasının içinde bulunduğu her türlü meseleyi iyi bilir.
◾ İnan'ı çağdaşlarından ayıran diğer bir özellik ise
bildiği ve farkında olduğu meseleleri farklı cephelerden inceleyerek ortaya sarih düşünceler koyabilmesidir.
Mehmet Akif İnan'a göre "Din ve Uygarlık"
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Yedi Güzel Adam'ın fikir yönünden öne çıkan şairi Mehmet Akif İnan, yaşantısı ile kendisinden sonra gelen kuşaklar için bir öncü oldu.
◾ Milenyumun başında aramızdan ayrılan, şiirleri ve yazıları ile nesillere seslenen İnan, davası u
ğruna türlü zorluklarla mücadele etti.
Akif İnan'ın Edebiyat ve Medeniyet Üzerine Düşünceleri