Dava eri bir şair: Mehmet Akif İnan

◾ Maraş Lisesi'nden arkadaşları ile "Yedi Güzel Adam" olarak anılan ekibin içerisinde bulunan İnan, merhum Zarifoğlu'nun ardından 2000 senesinde vefat etti.

◾ Eylem adamı sıfatının vücut bulmuş hali olan İnan, tüm Müslümanların dertlerini dertlenen ve kendi için istediğini Müslüman kardeşi için de isteyen bir fıtrata sahipti.

Nesillere çağrı olan Mehmet Akif İnan'dan 1 kelime 1 cümle